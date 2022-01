García Egea dice que Sánchez "se doblega" ante Díaz: "No valen los lamentos si no van acompañados del cese de Garzón"

Asegura que con la reprobación y las mociones buscan que Planas, los diputados del PSOE y 'barones' como Page "se retraten"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha "vuelto a doblegarse frente a Yolanda Díaz" al no destituir al ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras la polémica abierta con sus declaraciones criticando la ganadería intensiva y la calidad de esa carne. Por eso, y tras las palabras del propio presidente del Gobierno "lamentando" las palabras del ministro, le ha espetado: "No valen los lamentos si no van acompañados de un cese fulminante".

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido presidido por el presidente de la formación, Pablo Casado, --ya incorporado presencialmente tras haber estado confinado al dar positivo por coronavirus--, García Egea ha afeado a Sánchez que siga manteniendo a Garzón sentado en el Consejo de Ministros y que "lejos de rectificar, le ratifique en el puesto".

Según García Egea, Sánchez es un "presidente a medias" que no tiene "autoridad ni control" de su Consejo de Ministros y que ha vuelto a doblegarse frente a Díaz" al no cesar a Garzon, un ministro "sin competencias e incompetente". "O está con los ganaderos o se está con Garzón, no se puede estar en los dos sitios a la vez", ha aseverado, para emplazar al jefe del Ejecutivo a posicionarse.

UNA REPROBACIÓN PARA QUE EL PSOE "SE RETRATE"

El 'número dos' de Casado ha recordado que su partido ha registrado una proposición no de ley para reprobar al ministro de Consumo en el Congreso con el objetivo de que se retraten los diputados y ministros socialistas que le han criticado, empezando por el titular de Agricultura, Luis Planas.

De la misma manera, ha señalado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, tendrá este jueves que decidir en el las Cortes de su comunidad si está con los ganaderos o con el ministro de Consumo. "Mañana sabremos de qué pasta está hecha la credibilidad de los socialistas castellano manchegos y si lo que dicen es postureo o lo que de verdad piensan", ha manifestado.

Tras las declaraciones del comisario europeo de Agricultura defendiendo la calidad de la carne española, ha asegurado que "esto dice mucho del Gobierno" que tienen en España porque "por un lado gasta ingentes cantidades de dinero" en defender los productos españoles y por otro, "los critica en el exterior". "Me permito corregir al comisario. La carne española tiene mucha mejor calidad y diría que es la mejor del mundo en este ámbito", ha exclamado.

Dicho esto, ha anunciado que el PP va a promover en las Cortes la puesta en marcha de un Plan nacional de ganadería sostenible y una campaña nacional e internacional de apoyo a la ganadería sufragada con el dinero de la supresión del departamento de Garzón para "ayudar a la España vaciada suprimiendo un ministerio vacío".

García Egea ha insistido en que no valen "los lamentos" ni "ponerse de perfil" ante los "insultos" y "ataques" al sector de la ganadería. Además, ha rechazado que el PP al criticar al Gobierno signifique que habla mal de España en el exterior.

"Creo que el Gobierno se critica solo, no hace falta ayuda", ha añadido, para añadir que el partido con sus declaraciones lo que está haciendo es poner de manifiesto que Sánchez "no lidera, no tiene el control sobre el Consejo de Ministros y que miente sistemáticamente".