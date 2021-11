García Egea lamenta que se tiren huevos a Yolanda Díaz pero dice que la gente "no aguanta más" y Sánchez debe rectificar

Cree que "hay un síntoma de claro agotamiento" del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y presume de que el PP sí que puede "pisar la calle"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha lamentado este sábado que se lancen huevos a la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz en el acto que celebra en Valencia junto a otras políticas de izquierda, pero ha advertido de que la gente "no aguanta más" tras las subidas de impuestos o el incremento de la factura de la luz. A su entender, si el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos no "cambia el rumbo", no va a "poder ni salir a la calle".

Así se ha pronunciado después de que una protesta de transportistas haya recibido entre gritos y haya tirado huevos a Díaz, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, y la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta, Fátima Hamed Hossain, a su llegada al acto #OtrasPolíticas que se celebra en el Teatro Olympia de Valencia.

En su intervención en el congreso regional de Castilla-La Mancha, García Egea ha afirmado que "hay un síntoma de claro agotamiento" del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y que "no pasa" a los gobiernos del PP en el ámbito autonómico, provincial o local porque "no les tiran huevos ni les gritan por la calle".

"Hoy a la vicepresidenta del Gobierno de España quiero decirle que siento mucho el mal rato que ha pasado y que le hayan tirado huevos y la hayan gritado, pero llevo mucho tiempo diciéndole que la calle no aguanta más. No aguanta más peajes, no aguanta más subida de la factura de la luz, no aguanta más impuestos y no aguanta 23 ministros que para lo único que sirve es para dificultar el crecimiento de la economía española", ha enfatizado.

García Egea ha advertido al Gobierno que, o bien "cambia el rumbo", o "no va a poder ni salir a la calle". Así, ha subrayado que la "pompa" que el Ejecutivo busca trasladar en televisión "se desmorona en el momento en que pisa la calle". Por el contrario, ha dicho que el PP sí que puede pisar la calle y ahí está "permanentemente" para "luchar por los intereses de los ciudadanos".

REPROCHA A DÍAZ SU APOYO A OLTRA Y A COLAU

García Egea ha reprochado a Yolanda Díaz que haya viajado a Valencia para respaldar a personas como Mónica Oltra cuando la Comisión Europea "está investigando al Govern de la Generalitat por los abusos a una menor".

"Y Yolanda Díaz ha ido a respaldar esa gestión de Mónica Oltra", ha manifestado, después de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre casos de abusos sexuales relacionados con centros de menores en la Comunidad Valenciana.

Además, el 'número dos' del PP ha criticado que Yolanda Díaz también respalde con su presencia en ese acto de Valencia a Ada Colau, que "tiene la ciudad de Barcelona con cada vez menos oportunidades como consecuencia de su gestión" al frente del Consistorio.

LOS PRESUPUESTOS DE SÁNCHEZ, UNA CARTA A LOS REYES DE SUS SOCIOS

García Egea ha afirmado que Pedro Sánchez "no quiere ocuparse" de España y de los problemas de los españoles sino que lo que quiere es "simplemente estar en La Moncloa" y como prueba de ello ha puesto el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.

En este punto, ha acusado al Ejecutivo de querer "gravar a los transportistas, subir los impuestos a los autónomos y subir la factura de la luz a las empresas y lo ha achacado a que "le molesta la gente que crear empleo y riqueza". "Lo que quieren es gente sin iniciativa, solo subsidios", ha aseverado.

Según ha dicho, las cuentas públicas no tienen una "base sólida" y solo buscan "contentar" a los socios de Gobierno de Pedro Sánchez. "Son la carta a los Reyes Magos de todos sus socios", ha enfatizado el dirigente de los 'populares'.

García Egea ha asegurado que Sánchez está consiguiendo que los españoles "paguen la cesta de la compra como si fuera la cesta de Navidad" y ha subrayado que el presidente del Gobierno y sus ministros "ni van al supermercado ni echan gasolina al coche" porque si no se habrían "dado cuenta de cómo ha aumentado" el precio. Las mismas críticas ha lanzado al Ejecutivo por los posibles peajes a las carreteras.

"Sánchez ha conseguido hoy que la cuesta de enero sea todo el año y por eso nosotros tenemos que dedicarnos a los problemas reales de los españoles", ha subrayado, para añadir que el PP ha presentado con ese objetivo dos mil enmiendas a los PGE para salir de la crisis.

"CAOS DE LA INCERTIDUMBRE" CON LA REFORMA LABORAL

También ha criticado que el Gobierno esté sumiendo al país en el "caos de la incertidumbre" con la reforma laboral porque primero hablaron de derogarla, luego de "transformarla" y ahora hablan de "negociarla". A su juicio, "al final van a optar por mantenerla porque la única forma de crear empleo es seguir con las recetas del PP".

Finalmente, García Egea ha recalcado que hoy los españoles tienen "dos certezas". La primera, que la "cuenta atrás de Pedro Sánchez ha empezado" y, la segunda, que "solo Pablo Casado puede ganar a Pedro Sánchez". "Son dos certezas absolutas que todo español tiene claro", ha manifestado, para apelar a la unidad con el objetivo de que la "ola del cambio sea imparable" y el PP pueda llegar al Palacio de la Moncloa.