García Egea, tras el micro abierto en el acto de jueces: "El que se ha pasado tres vueltas es Sánchez vetando al Rey"

El ministro de Justicia asegura que no reconoce su voz en la frase "se han pasado tres montañas" que han captado los micrófonos

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este miércoles que "el que se pasado tres vueltas" ha sido el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al "vetar" la presencia del Rey en el acto de entrega de despachos a nuevos jueces en Barcelona.

A su término de ese acto los micrófonos han podido captar la frase: "Se ha pasado tres montañas". Previamente, en su intervención, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, había exteriorizado el "enorme pesar" que ha supuesto para toda la carrera judicial la no asistencia del rey Felipe VI a esta cita, que ha tenido como colofón un sonoro 'Viva el Rey'.

Al finalizar el acto, todos los integrantes de la mesa presidencial, --en la que además de Lesmes y ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se encontraban la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el director de la Escuela Judicial y el secretario general del Consejo-- se estaban levantando de la mesa. Y ha sido en un momento en el que Campos y Lesmes se acercaban el uno al otro con la mascarilla puesta cuando se ha oído la críptica expresión.

Sin embargo, el ministro de Justicia no reconoce su voz en la frase "se han pasado tres montañas" que ha sido captada pon ese micrófono abierto en la entrega de despachos, según han señalado a Europa Press fuentes ministeriales.

GARCÍA EGEA: "¡VIVA EL REY!"

En cualquier caso, el PP ha reaccionado a esa frase. "El que se ha pasado tres vueltas ha sido Sánchez vetando la presencia del Rey. España está harta", ha enfatizado el secretario general de los 'populares'.

"¡Viva el Rey!", ha concluido García Egea el mensaje que ha colgado en su cuenta oficial de Twitter y que ha recogido Europa Press. Poco antes, en un acto público en La Gomera, ha acusado al Gobierno de "vetar" la presencia del Rey y ha afirmado que se trata de una "humillación" y una "cesión intolerable" para que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

A su entender, es un "precio que no se debe pagar nunca". "¿Acaso Pedro Sánchez solo va a dejar entrar en Cataluña a aquellos que tengan el OK de los independentistas? ¿Solamente con Sánchez en el Gobierno pueden entrar en Cataluña aquellos que no molesten a sus socios?", se ha preguntado García Egea tras reunirse con los presidentes de la patronales turísticas hoteleras de Canarias.

CASADO: "BASTA YA DE ATACAR A LAS INSTITUCIONES"

De la misma manera, en un mensaje en cuenta de Twitter, el presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido explicaciones a Pedro Sánchez por "vetar" a Felipe VI en el acto de entrega de diplomas a los jueces en Barcelona.

"En España la justicia se imparte en nombre del Rey porque así lo decidimos todos en la Constitución", ha señalado el presidente de los 'populares', para concluir: "Basta ya de atacar a las instituciones".