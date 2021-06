García Egea pide "no despistarse" porque solo Casado puede echar a Sánchez de Moncloa: "Que no nos confundan"

Destaca el "acierto" de Casado de nombrar candidatos a Ayuso y Almeida y dice que el regidor es el "mejor escaparate" para el PP

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este miércoles que sólo Pablo Casado puede desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa y por eso ha llamado a los votantes de centroderecha a que no se "despisten" ante los que intentan que se "confundan". Según ha añadido, "algunos ahora dicen que hay que ir sin siglas" pero ha defendido "lo contrario": con las siglas del Partido Popular y con Pablo Casado de candidato.

García Egea ha lanzado este mensaje en un acto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para celebrar los dos años del PP en la Alcaldía de la capital, organizado por el Grupo Popular Municipal. Previamente han tomado la palabra el presidente del PP de Madrid, Pío García-Escudero, y la delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy.

Tras asegurar que Almeida como "buen atlético sabe que la liga política se gana partido a partido", ha recordado que "todo empezó" con la decisión de Pablo Casado de designar candidatos en Madrid a las elecciones de mayo de 2019 tanto a él como a Isabel Díaz Ayuso, con el objetivo de que fueran "su cara en una circunscripción fundamental".

"El tiempo le ha dado la razón. Siempre suelo decir, aunque a la izquierda le moleste, que detrás de cada decisión de Pablo Casado hay un acierto y lo hemos visto en Madrid y a lo largo y ancho de toda España", ha manifestado García Egea.

CON LAS SIGLAS DEL PP Y CON CASADO DE CANDIDATO

El secretario general del PP ha recordado que hace unos años el Partido Popular iba tercero en las encuestas y ahora "todas dan como única opción de gobierno a Pablo Casado", en un momento en el que, según ha recalcado, la "sociedad civil está harta de un Gobierno que pretende indultar" a los condenados por el 'procés'.

En este contexto, ha dicho que hay que "lanzar un mensaje muy claro": "El único capaz de ganar a Pedro Sánchez es Pablo Casado. No nos despistemos. El único capaz de sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa es el PP".

García Egea ha hecho hincapié en que no hay que "despistarse". "Ahora algunos dice que hay que ir sin siglas pero yo digo lo contrario. Con siglas y con candidato, Pablo Casado y el PP. Ése es el mensaje que tenemos que repetir, que no nos confundan", ha enfatizado.

DICE QUE ALMEIDA PASÓ "DE LA PANCARTA A LOS HECHOS"

El 'número dos' de Pablo Casado ha puesto en valor la gestión de Almeida en estos dos años al frente del Ayuntamiento y ha subrayado que nada más llegar pasó "de la pancarta a los hechos", de forma que cuando "vino lo peor, los madrileños tuvieron lo mejor". A su entender, "siempre que Madrid lo ha pasado mal, el Ayuntamiento lo ha hecho bien".

Tras aludir a las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar, como la borrasca Filomena o la pandemia del Covid-19, ha destacado que Almeida lo ha encarado con "optimismo, fuerza y capacidad de trabajo". "Todos los que estamos aquí celebrando el cumpleaños del Gobierno de libertad para Madrid nos sentimos orgullosos de ti", ha espetado al regidor.

García Egea ha afirmado que el Ayuntamiento de Madrid y su alcalde son "el mejor escaparate para el PP y el peor espejo para Pedro Sánchez". Además, ha señalado que Almeida "pisa la calle", algo que, a su entender, no hace el jefe del Ejecutivo. "En la calle no se comen a nadie. Pedro, pruébalo, es una experiencia gratificante escuchar a la gente que te ha votado", ha exclamado.

También ha puesto en valor que haya buscado consensos con los partidos de la oposición en el Ayuntamiento y ha criticado que Sánchez no se sentase con Casado para "redactar" los decretos del estado de alarma ni los decretos económicos para hacer frente a la crisis derivada del coronavirus.

"AUDITAR HASTA EL ÚLTIMO EURO DE LOS FONDOS EUROPEOS"

García Egea ha echado en cara también a Sánchez la falta de consenso con el PP en los fondos europeos y ha dicho que su formación ha desarrollado una herramienta informática para "auditar hasta el último euro" de ese dinero con el objetivo de saber "a dónde llega" y "cómo se gasta".

Como ha hecho otras veces, ha recalcado que "no hay que olvidarse del partido" porque entonces uno puede "acabar sin partido y sin Gobierno". "Los gobiernos van y vienen, pero el partido permanece y la gente quiere votar a un partido con ideas claras, comprometido con unos principios y con un líder fuerte", ha señalado.

Finalmente, ha puesto en valor la "autenticidad" del alcalde y ha recalcado que se ha convertido en "un referente indiscutible" del partido y de los ciudadanos. "Has vencido a Filomena, has vencido a Carmena, has luchado contra una pandemia y has ganado. Y juntos, querido alcalde, vamos a ganarle a Sánchez para que Pablo Casado sea el presidente del Gobierno de España. Eso es lo que vamos a hacer juntos", ha proclamado.