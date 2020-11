García Egea pide a Sánchez que consensúe con CCAA el plan de Navidad para tener las mismas reglas en toda España

"No puede haber 17 Navidades distintas en España", proclama el 'número dos' de Casado

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha solicitado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que consensúe con las comunidades autónomas el plan de Navidad con el fin de que se apliquen las mismas reglas en toda España. Aparte de esa "codecisión" con las autonomías, ha subrayado que este tipo de medidas tienen que tomarse con "respaldo científico".

Así se ha pronunciado tras conocer el borrador 'Propuestas de medidas de salud pública frente a la Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas', en el que el Gobierno propone limitar a seis personas las reuniones familiares en Navidad y toque de queda a la 1.00 horas en Nochebuena y Nochevieja.

En una entrevista en Cuatro, que ha recogido Europa Press, García Egea ha asegurado que no se pueden tomar decisiones que afectan "tanto" a los españoles "sin respaldo científico y sin codecisión entre todas las comunidades autónomas".

"No puede haber 17 Navidades distintas en España sino que tenemos que tener unas reglas para todos, tomadas desde el Gobierno central y consensuadas con las CCAA. Pero no puede ser que haya 17 estados de alarma, 17 Navidades distintas y 17 vacunas distintas", ha enfatizado, para añadir que no pueden estar "combatiendo el virus como si afectase distinto en Ciudad Real o en Valencia".

EL PP VE "FUNDAMENTAL" ESA COORDINACIÓN CON LAS CCAA

Al conocer este primer borrador para Navidad, y ante el Consejo Interterterritorial de Salud que se celebra este miércoles, 'Génova' ha reclamado al Ejecutivo que el plan se base en criterios científicos y técnicos.

Además, el primer partido de la oposición --que gobierna en cinco autonomías-- ha subrayado que las decisiones ante las vacaciones navideñas deben tomarse "en coordinación con las comunidades autónomas".

El vídeo del día La pandemia alcanza los 59 millones de contagios en todo el mundo.

"El Gobierno no debe caer en los mismos errores de siempre. Esa coordinación es fundamental", han señalado a Europa Press fuentes 'populares', que ponen el acento en que el Ejecutivo debe consensuar este plan con las comunidades autónomas.