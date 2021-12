García Egea recuerda los desastres del 2021 al felicitar la Navidad y pide trabajar "unidos" para "conseguirlo todo"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha felicitado la Navidad recordando a aquellos que han sufrido los efectos de los desastres naturales, una felicitación en la que asegura que si todos trabajan "unidos" y en la "misma dirección", son capaces de "conseguirlo todo".

Si las Navidades pasadas García Egea se puso a la guitarra para versionar villancicos populares con varios músicos, en esta ocasión el 'número dos' de Pablo Casado ha grabado este mensaje confinado desde su casa tras dar positivo por coronavirirus.

En el vídeo recuerda desastres naturales como el temporal de Filomena, los incendios en Solosancho y Júzcar, las inundaciones por la crecida del Ebro o el volcán de La Palma. "¿Alguien pensó que 2021 se nos resistiría?", arranca la cinta.

"ENTONCES SABES QUE SOLO PUEDES SER ESPAÑOL"

"Si Filonema no fue capaz de helarte la sonrisa; si no hay fuego capaz de quemar tus sueños, ni riada que ahogue tus ilusiones, si siempre mantienes la esperanza de un día mejor, entonces sabes que solo puedes ser español", señala una voz en off.

Después, toma la palabra García Egea explicando que su plan era felicitar las Navidades desde el Mar Menor pero tras su positivo por Covid "no ha sido posible" y lanza el siguiente mensaje, que también podría tener una lectura en clave política tras la crisis interna abierta estos meses por el control del PP de Madrid con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Si trabajamos juntos, si trabajamos en una misma dirección y si estamos unidos, seremos capaces de conseguirlo todo. Por eso a todos vosotros os digo: cuidaos. Feliz Navidad y el 2022 será nuestro", afirma García Egea.

El PP ha explicado que los protagonistas del vídeo, ligados al partido por sus responsabilidades o su afiliación, han trabajado para ayudar en estas catástrofes. Según añade, con este mensaje quiere evidenciar el "espíritu de superación de los españoles, inasequibles al desaliento, capaces de dar siempre lo mejor de uno mismo a los demás en las peores circunstancias posibles". "Con ese deseo de unión y fortaleza el secretario general os desea una Feliz Navidad y un próspero 2022", concluye el partido.