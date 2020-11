García Egea se reúne con consejeros de CCAA del PP para coordinar respuestas contra la 'Ley Celaá' y los PGE

Casado ha avanzado que no esperarán a aprobar la reforma educativa en febrero sino que actuarán ya para "blindar la calidad educativa"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, se ha reunido este martes con consejeros de comunidades autónomas del PP para preparar respuestas coordinadas contra la reforma educativa, conocida como 'Ley Celaá', los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los fondos europeos, según han informado a Europa Press fuentes del partido.

En concreto, en esta reunión telemática convocada por García Egea han participado los consejeros de Presidencia de las cinco comunidades autónomas gobernadas por el PP (Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León y Galicia). También han asistido el vicesecretario de Territorial, Antonio González Terol, y el secretario de Política Autonómica del PP, César Sánchez.

Uno de los principales asuntos ha sido la llamada 'Ley Celaá', que el PP recurrirá al Tribunal Constitucional cuando sea definitivamente aprobada, al tiempo que actuará desde sus autonomías para frenar los aspectos "más lesivos" de la norma, según fuentes 'populares'.

El propio líder del PP, Pablo Casado, ha confirmado este lunes que las cinco comunidades en las que gobierna su partido legislarán vía decreto para evitar que la reforma educativa "socave la libertad de las familias" y para "poner a salvo la libertad educativa".

Según ha subrayado, cuando hay en La Moncloa un Ejecutivo que es "malo para los intereses de las familias españolas", "el Estado Autonómico es para estas situaciones". Además, Casado ha señalado que harán como con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando las autonomías del PP también impulsaron distintas leyes en sus territorios en materia educativa.

El presidente de los 'populares' ha avanzado --en una entrevista en la cadena Cope-- que el "compromiso" del PP es "no esperar a que se apruebe la ley en febrero sino empezar a hacer decretos y leyes que blinden esa calidad educativa, no solo en la concertada sino también en la pública", ya que, según ha dicho, no se puede pasar de curso con suspensos. En su opinión, eso "acaba con la cultura del esfuerzo es negativo para todo el ámbito educativo".

LOS PGE Y LOS FONDOS EUROPEOS

El vídeo del día PP asegura que la ‘Ley Celáa’ “nace muerta”.

En la misma reunión de García Egea y González Terol con los consejeros de Presidencia de sus autonomías ha debatido respuestas coordinadas en materia de Presupuestos, dado que esta semana las cuentas públicas inician su trámite en comisión en el Congreso.

Fuentes del PP han señalado que en este encuentro también han hablado sobre fondos europeos, en un momento en que Polonia y Hungría siguen prolongando el bloqueo del Fondo de Recuperación Europeo, del que España tiene previsto recibir 140 millones.