García Egea se vuelca en el sector tecnológico tras dejar 'Génova' y acude mañana a París a un evento de criptomonedas

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El ex secretario general del PP y diputado por Murcia, Teodoro García Egea, acudirá este miércoles a París para participar en un evento de criptomonedas, uno de los ámbitos del sector tecnológico en los que está volcado desde que abandonó a finales de febrero la Secretaría General del PP tras una profunda crisis interna en la formación que acabó con el liderazgo de Pablo Casado.

García Egea, que ocupa la Presidencia de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso desde el pasado mes de julio, será el único español invitado a esta cita sobre regulación de criptoactivos en Francia, que organiza Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo.

Entre los ponentes de este foro en inglés figuran también el ministro de Transformación Digital e Industria de Francia, Jean-Noël Barrot, y el fundador de Binance, Chanpeng Zhao, entre otros. En concreto, el ex 'número dos' del PP intervendrá en la mesa redonda titulada 'Regulation: How can it drive the crypto revolution?'.

Tras su paso por la Secretaría General del PP, García Egea --experto en el sector del blockchain y los criptoactivos-- ha vuelto al sector tecnológico y compagina su labor parlamentaria con charlas y conferencias en materia tecnológica tanto a nivel nacional como internacional.

La regulación de las criptomonedas está en este momento sobre la mesa de las principales instituciones mundiales. Es por ello que las principales empresas que operan en este sector están trabajando codo con codo con los gobiernos para asegurar una regulación que permita proteger a los ciudadanos, a la vez que utilizar esta tecnología disruptiva para generar crecimiento económico.

DESDE JULIO PRESIDE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD VIAL DEL CONGRESO

No será la única actividad que García Egea desarrolle en esta materia. Así, a principios de octubre tiene previsto impartir en Barcelona una conferencia sobre finanzas descentralizadas y criptoactivos ante un grupo de representantes empresariales.

García Egea ha declarado defender la tecnología blockchain como algo que va a permitir transformar la sociedad al mismo nivel que lo hizo internet. "Hace veinte años la sociedad se transformó porque la tecnología permitió que sobre la red se transmitiera información. Ahora la revolución tecnológica permite que por la red se transmita valor. Hemos pasado del internet de la información al internet del valor y eso trae enormes oportunidades que debemos saber aprovechar", ha declarado a Europa Press.

García Egea, que presentó su dimisión como 'número dos' de Casado el pasado 22 de febrero después de meses de enfrentamiento entre Génova y Sol, fue elegido el pasado 14 de julio nuevo presidente de la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso, en sustitución del diputado almeriense del Grupo Popular Juan José Matarí.