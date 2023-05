García-Gallardo apela a la familia como "eje vertebrador de sociedad" mientras la izquierda "está en otras cosas"

El vicepresidente de la Junta de CyL participa este sábado en un acto con motivo del Día de la Familia organizado por Vox Inca

PALMA, 20 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León (CyL), Juan García-Gallardo, ha apelado este sábado, en un acto con motivo del Día de la Familia, organizado por Vox Inca, en Mallorca, a la familia como "eje vertebrador de la sociedad" mientras la izquierda "está a otras cosas".

Según ha informado Vox en una nota de prensa, más de 500 personas han asistido este sábado a la celebración que, con motivo del Dia de la Familia, ha organizado la formación en Inca (Mallorca).

El acto con motivo del Día de la Familia ha contado con la presencia del vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, la presidenta de Vox Baleares y candidata por Ibiza al Parlament, Patricia de las Heras, el candidato de Vox a la presidencia del Govern balear, Jorge Campos, al Consell de Mallorca, Pedro Bestard, al Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, y al Ayuntamiento de Inca, Mauricio Martín.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha apelado a defender la familia "como estructura esencial de la sociedad y eje vertebrador de la misma".

"Vox apuesta por las familias. Queremos que los jóvenes puedan comprar una vivienda, tener sueldos dignos y formar una familia", ha subrayado.

Al mismo tiempo, García-Gallardo ha criticado que "la izquierda está en otras cosas". "Está apoyando a los sindicatos vendeobreros y a los independentistas, está apoyando que las lenguas sirvan para separar y crear discordia en vez de para unir", ha reprobado.

Por su parte, la presidenta de Vox Baleares y candidata al Parlament por Ibiza, Patricia de las Heras, ha asegurado que, si esta formación gobierna tras las elecciones del próximo 28 de mayo, pondrá en marcha las medidas necesarias para que las mujeres como ella, que es madre de tres niñas pequeñas, "no tengan que elegir entre ser madres o tener una carrera profesional brillante".

"Son las malas políticas que se están implantado las que nos obligan a tener que elegir. No puede ser, no puede ser que, por ejemplo, las mujeres no puedan amamantar más tiempo a sus hijos porque la baja de maternidad es ínfima. Vox hace falta, hace falta en todos los aspectos", ha reivindicado.

El candidato a la presidencia del Govern balear, Jorge Campos, ha hecho un llamamiento a votar a Vox en los comicios del próximo 28 de mayo. "Catalanismo, independentismo, sindicatos vendeobreros, inseguridad ciudadana... La izquierda ha arruinado Mallorca pero la buena noticia es que les quedan pocos días", ha dicho Campos.

En la misma línea, el candidato de Vox al Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha asegurado que esta formación "es el antídoto a las nefastas políticas de izquierda". Unas políticas marcadas, según ha dicho, por "restricciones, inseguridad, destrucción del sector primario, destrucción del turismo..." Frente a ello, ha incidido, "solo queda Vox, todos los sabéis, no permitáis cuatro años más de desgobiernos de izquierda".

Así mismo, el candidato de Vox a la alcaldía de Palma, Fulgencio Coll, ha asegurado que "hay que luchar por los mejores resultados en Inca, en Palma y en el resto de ayuntamientos, además de en el Consell y el Parlament, porque lo más importante de todo es poder llegar al objetivo máximo que es sacar de la Moncloa al miserable impostor del señor Sánchez".

"En Vox tenemos personas preparadas y comprometidas en todas las candidaturas y que saben a lo que vienen. Necesitamos que el 28 de mayo ustedes corran la voz y trasladen nuestro mensaje", ha añadido.

Para terminar, el candidato de Vox a la alcaldía de Inca, Mauricio Martín, ha hablado de la necesidad de sacar del Consistorio a quienes han convertido este en un municipio "inseguro, sucio, dejado". "Nosotros somos la solución", ha sentenciado.