García-Gallardo defiende el derecho de los jóvenes a buscar respuestas y pregunta a Ribera si ella se lo va a negar

VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha defendido este martes el derecho que tiene los jóvenes a hacerse preguntas y a buscar la verdad y le ha preguntado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, si ella les va a negar ese derecho.

Así lo ha apuntado el vicepresidente castellanoleonés a través de su cuenta de Twitter donde ha escrito: "Lo que niega la izquierda a Castilla y León son posibilidades de desarrollo por su dogmatismo climático" para a continuación decir: "Lo que nosotros afirmamos es el derecho que tienen los jóvenes a hacerse preguntas y a buscar sus propias respuestas".

"¿Se lo va a negar usted @Teresaribera?", concluye el tuit de Juan García-Gallardo, quien ha compartido en dicho tuit una información titulada 'Teresa Ribera niega a Gallardo por el CO2' con unas declaraciones de la ministra y vicepresidenta tercera realizadas también a través de Twitter.

Dichas manifestaciones de la ministra, en las que asegura que "negar la ciencia, mentir y animar a los jóvenes a la irresponsabilidad desde las instituciones condena a España a un futuro negro", hacen alusiones a las declaraciones en las que el vicepresidente de la Junta animó a estudiantes de un colegio de Salamanca a "tener la mente abierta" y opten "por la búsqueda inquieta de la verdad".

"Algunas de las cosas que en mi edad, en mi época, no nos preguntamos es si la segunda República en España era un régimen plenamente democrático o no; no nos preguntamos, en su momento, cuál era la religión más perseguida en el mundo; no nos preguntamos, y yo os invito a hacerlo, si la leyenda negra que hay sobre la conquista española de América es cierta o no; no nos preguntamos, y es un tema ahora muy de moda, si el CO2 es o no un gas contaminante, se me ocurren estas a título de ejemplo", aseguró el vicepresidente antes los estudiantes.