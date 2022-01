García-Gallardo ve "difícil "el futuro de CyL: "Está al borde del abismo", pero hay una posibilidad de revertirlo"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El candidato de VOX a la Presidencia de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha afirmado que ve "difícil" el futuro de Castilla y León, porque "la situación es muy grave y nos han llevado al abismo", aunque "hay una posibilidad de revertirlo".

Así lo ha asegurado en una entrevista en el canal TRECE, recogida por Europa Press, en la que ha manifestado que son necesarias unas políticas "ambiciosas", apostando por la industria, el sector primario, el fomento de la natalidad o "decir a los jóvenes que pueden llegar casa".

En concreto, los pilares sobre los que se asienta la candidatura de García-Gallardo son el fomento de natalidad, la rebaja fiscal, la protección del producto local frente a la competencia desleal y la promoción del turismo.

"Proponemos un modelo fiscal que atraiga a empresas a Castilla y León, y nuestras primeras medidas será rebajar impuestos delegados a la autonomía, para dar facilidad a las empresas y que se instalen en la comunidad", ha destacado.

En políticas de natalidad, ha señalado como medidas los incentivos y ayudas fiscales, como "en países de Europa del Este", ya que l"os jóvenes viven en unas condiciones que ni se plantean formar una familia".

MAÑUECO, "MEJOR EMPLEADO DE SÁNCHEZ"

Sobre el presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del Partido Popular a revalidar el cargo, Alfonso Fernández Mañueco, García-Gallardo le ha calificado de "mejor empleado de Pedro Sánchez en la comunidad autónoma de Castilla y León", por sus medidas como "el toque de queda más sanchista que Sánchez".

Asimismo, García-Gallardo ha recordado que "hace 30 años ya gobernaba el partido que se sienta en la Presidencia de la Junta y, ya desde entonces, prometía grandes cambios". "Pero después veíamos cómo el PP incumplía sistemáticamente sus promesas", ha señalado, antes de destacar que el de hoy es "un día de júbilo" para la Comunidad y para España.

"Llevamos sufriendo varios gobiernos centrales del PP y PSOE: un partido socialista que han vendido España a los independentistas y les han privilegiado, mientras que el Partido Popular ha sido "el mejor gestor de políticas de izquierda", ha añadido.

Sobre la polémica causada por sus antiguos tuits, el candidato de Vox ha afirmado que ha recibido unos ataques "furibundos" de sus rivales políticos y "si eso son sus mejores ataques" es que "Vox ha entrado muy fuerte en precampaña":

"Ya he dado mis explicaciones, son tuits irónicos y no me se acordaba de haberlos escrito", ha reiterado García-Gallardo.