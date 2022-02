García-Gallardo (Vox) reclama a Mañueco que "se aclare", se deje de "esconder" y que explique con quién va a pactar

VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo Frings, ha reclamado al candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, que se "aclare" de una vez y que explique con quién va a pactar: "dígalo ya Mañueco y deje de esconderse".

Así se ha expresado el candidato por Vox a la Presidencia en un acto de cierre de campaña de la formación que se ha producido en la céntrica plaza de San Pablo de Valladolid, en el que ha estado arropado por el fundador del partido, José Antonio Ortega Lara; el secretario general de la formación, Santiago Abascal, y el portavoz y concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, Javier García Bartolomé.

De igual forma, ha recordado que su partido es "mejor que ellos" --las demás formaciones políticas-- dado que "el odio no va a vencer a la ilusión que representa Vox", debido a que la formación "ya ha hecho el trabajo" y ahora "le toca a la gente".

"Ha llegado el momento de llenar las urnas con papeletas de Vox, todos los votos son importantes, porque solo con ellos se podrá construir la alternativa social y política que se busca", ha resaltado durante su intervención.

"La papeleta de Vox es mucho más" ha continuado García-Gallardo, en el sentido de que "es familia", porque la familia es la "comunidad natural donde se aprenden los mejores valores, porque una sociedad con familias fuertes es una sociedad fuerte, y la papeleta de Vox representa familiaridad, porque una sociedad sin niños no tiene sentido".

En cuanto a la situación del sector agrícola y ganadero de la comunidad, García-Gallardo ha recordado que la papeleta de Vox "también es campo", porque es de "justicia defender los intereses del sector primario, de los trabajadores y productores que están abandonados frente a la competencia desleal extranjera".

Del mismo modo, y también con una referencia a la división territorial, ha incidido que "ninguna provincia debe ser discriminada y se va a decir bien alto que no más viajes de cientos de kilómetros para visitar a un médico, no más provincias aisladas porque no tienen centros médicos, basta ya de despilfarrar el dinero público y es hora ya de invertirlo en servicios sociales".

Respecto a la cuestión de la educación y las reformas que el partido defiende en este aspecto, García-Gallardo ha anunciado que la formación tiene pensado "echar a los activistas de las aulas, para hacer que los educadores de la comunidad se centren en enseñar historia, matemáticas y lengua castellana".

ORTEGA LARA

Mientras tanto, el miembro fundador de Vox, José Antonio Ortega Lara, ha destacado que este viernes se han dado cita en Valladolid muchos integrantes de la formación para "ayudar a que Juan (García Gallardo) sea presidente de la Junta de Castilla y León" y ha garantizado que volverán a estar para ayudar a que Santi (Abascal) sea presidente del Gobierno.

Ortega Lara, que ha definido a Vox como "alfareros de un futuro mejor para los españoles y para España", ha explicado por qué, en su opinión, es posible que en su partido sigan en su posición "trabajando con pasión y alegría", ya que defiende que lo hacen con humildad, porque saben "muy bien lo que quieren y no trabajan para su "ego" y porque cuando se caen, se levantan.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, Javier García Bartolomé, ha reconocido estar "francamente" emocionado por la campaña y la "gran asistencia" al acto.

Asimismo, ha dado las gracias a todas aquellas personas que forman parte de la formación para que el mensaje de Vox "llegue a todos los rincones" de la provincia, en una tierra "abandonada" por el PP y el PSOE.

"Qué corta se está haciendo la campaña para algunos y qué larga para otros", ha ironizado.

En este sentido, Bartolomé ha reconocido que "no se va a hablar de que hay que parar al PSOE, porque se sabe de sobra los problemas que existen y quiénes son los culpables; el PP y el PSOE", a lo que ha añadido que hay que "votar a Vox" para que García-Gallardo pueda gobernar en la comunidad y para que Santiago Abascal sea el "próximo presidente del gobierno de España".