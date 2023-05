García y Lobato compiten como verdadera alternativa a Ayuso, quien les acusa de "no importarles Madrid"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Los candidatos de Más Madrid y PSOE, Mónica García y Juan Lobato, se han posicionado como alternativa al PP en el Debate celebrado esta noche Telemadrid mientras la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, les ha reprochado en "estar más pendientes en quien queda segundo o tercero que en los madrileños y sus preocupaciones".

Mónica García ha señalado que son la "alternativa real" al actual Gobierno regional y que Ayuso "se quede con las ganas". "Más Madrid no tiene techo porque cada vez sintonizan más con nuestra manera de hacer políticas. Vamos a poner Madrid en el centro", ha defendido.

Por su parte, el candidato socialista a la Comunidad, Juan Lobato, señala que quiere gobernar para "regenerar con contundencia Madrid y con sensibilidad, con solvencia y con la experiencia de gestión en las alcaldías socialistas". "Tenemos un programa que afronta retos con propuestas concretas, serias y solventes, que generan ilusión, ver que esta alternativa existe", ha apuntado.

Lobato considera que Madrid "debe tener ambición y apoyar por sectores de valor añadido". "Hay que apostar por innovación, digitalización, biotecnología. Hace falta tener un modelo de consenso, reteniendo talento, con una apuesta por la industria, que está ranqueante, y por unos servicios públicos que dé oportunidades, recuperando el respeto y la educación", ha apuntado.

Frente a los candidatos a sucederla, la actual presidenta regional y aspirante a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, les ha reprochado, y también a los otros dos intervinientes, que siempre estén pensando "en quién queda segundo o tercero o en quién entra o no".

"Frente a ello, tenemos el futuro más prometedor que nunca. Cada vez llegan más gente a Madrid a buscar la prosperidad. No somos una región de subvención, sino de ilusión. Quiero un Madrid popular para todos los ciudadanos. Aquí nadie es forastero. No hay luchas de clases ni de identidades. Vamos a ser mucho más en el futuro. Creo en gobernar para todos", ha prometido.

Por otro lado, la candidata de Podemos, IU y Alianza Verde a la Comunidad, Alejandra Jacinto, ha empezado su intervención asegurando que quería presentarse junto a Más Madrid a las elecciones pero "no quisieron sumarse". "Lo digo con tristeza, porque hay muchos madrileños decepcionados con ello. Queremos mirar hacia el futuro y poner en marcha un gobierno que cuide a Madrid", ha dicho.

Jacinto ha asegurado que Podemos "siempre ha sido garantía de aplicar las políticas por las que se compromete y en muchas ocasiones tirar del brazo izquierdo del PSOE y ahí está la Ley de Vivienda". "Queremos poner en marcha el primer gobierno de coalición progresista, luchar contra la desigualdad y la emergencia climática y que sea un Madrid para todos", ha añadido.

A continuación, la candidata de Vox a la Comunidad, Rocío Monasterio, ha reprochado a Ayuso "no haber tenido interés en traer un presupuesto". "Hemos apoyado 29 leyes del PP, hemos dejado a Ayuso las manos libres, pero ellos votaron en contra de 44 propuestas de Vox. En estos últimos meses negociamos un Presupuestos, pero en el último segundo, por no salir en la foto cerca de las elecciones, el PP cortó cualquier comunicación. Ni contestaban a los mensajes. Así es muy difícil, los españoles nos piden juntos que saquemos a Sánchez", ha apuntado.

PROPUESTAS

En el quinto y último bloque del Debate, dedicado al Madrid futuro y a los proyectos electorales, los candidatos han aprovechado para lanzar sus últimas propuestas. Mónica García quiera posicionar la cultura en un lugar "fundamental" y, por su puesto, ha recordado su plan sobre sanidad pública como primera medida que adoptará si gobierna, "como hizo Zapatero con la decisión de repatriar a los soldados de Irak cuando llegó al poder".

García también ha hablado de su plan de reindustrialización, con la creación de 50.000 empleos verdes, y de crear una Oficina de gestión de los alquileres "para acabar con la especulación". "La presidenta se reúna antes con Blackstone que con los vecinos. Tenemos una presidenta que no ha sido capaz de estar orgullosa de ninguna de sus propuestas con su actitud enfadada y victimista", le ha afeado.

Alejandra Jacinto ha optado por hablar de su reforma fiscal y por defender la Sanidad y los servicios públicos, además del derecho a la vivienda, prometiendo aplicar la ley estatal. "Donde Ayuso la recibían con vítores, ahora la reciben con abucheos", ha añadido.

Juan Lobato también ha aludido a su reforma fiscal y de servicios públicos "de excelencia". "Me comprometo que tendré la generosidad de hablar con todo el mundo y de respetar a estas mayorías y de entender que la Justicia social es algo que debe funcionar, como la igualdad de oportunidades. Ese es mi compromiso cuando sea presidente de todos", ha sentenciado.

Por último, la presidente regional ha recordado los "difíciles" tiempos de la pandemia, a la que se sumó Filomena, la crisis económica o la guerra en Ucrania esta legislatura. "Hemos estado solos en todo momento, pero tenemos más votos que toda la izquierda junta. Tenemos el apoyo de Madrid y hemos trabajando frente a todas las imposiciones", ha expresado.

Isabel Díaz Ayuso ha acusado a la oposición de "actuar en bloque en contra de la prosperidad de Madrid". "Yo quiero seguir haciendo un Madrid abierto, alegre, que trabaja de manera contundente cada día. No quiero que haya tanta inseguridad ni problemas pero esto depende del Gobierno central. La ilusión de la oposición en bloque es que yo no pueda gobernar. Se necesitan entre ellos. Este es el juego al que se están prestando cuatro años y yo no voy a entrar. No les importa Madrid", ha finalizado.