García-Margallo, sobre la disciplina de voto de Álvarez de Toledo: "Es muy suya, no estamos descubriendo nada nuevo"

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

El eurodiputado del Partido Popular y exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, sobre el voto a favor de la exportavoz del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo en la iniciativa de Vox para aplicar el artículo 155 de la Constitución para garantizar la enseñanza en castellano en Cataluña --desmarcándose así de su grupo parlamentario, que votó en contra--, ha considerado que la que fuera cabeza de lista del partido por Barcelona en las últimas generales es "muy suya" y, por tanto, "no estamos descubriendo nada nuevo" al haber desoído de nuevo este jueves la consigna de su partido.

Este viernes, durante una mesa de debate enmarcada en los actos enmarcados en el X aniversario de eldiario.es que estos días se celebra en València, García-Margallo, frente a la postura de Álvarez de Toledo, se ha mostrado "absolutamente partidario" de la defensa de las lenguas cooficiales en España.

En este sentido, ha defendido que el Partido Popular mantiene una línea "bastante plurilingüística" y ha considerado: "Se ha acusado a --el presidente del PP-- Alberto Núñez Feijóo de insolvencia y mala fe, pero de no haber defendido el plurilingüismo, me parece que no". "Van por mal camino si quieren ese tema", ha advertido García-Margallo ante las críticas.

