García Ortiz asegura que no es "rival político de nadie" ante los reproches del PP, que le pide que no asuma el cargo

El fiscal general comparece para defender su idoneidad, duramente cuestionada por PP y Vox

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado este jueves en el Congreso de los Diputados que no es "rival político de nadie" ante los reproches del Partido Popular, que le ha pedido que no asuma el cargo. "Reflexione, recapacite y rectifique. No asuma este cargo, de verdad", le ha pedido el diputado Fernando de Rosa.

Así se ha pronunciado durante su comparecencia este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso para someterse al examen de idoneidad en la Cámara Baja tras ser confirmado por el Gobierno para la reelección, una decisión que ha sido duramente cuestionada tanto por los 'populares' como por Vox.

En su intervención, García Ortiz ha respondido a esas críticas asegurando que no es "rival político de nadie", sino una "figura institucional". "Y le voy a defender a usted señor De Rosa como voy a defender a cualquiera de los representantes de los grupos parlamentarios que están aquí cuando sean atacados", ha espetado.

El fiscal general también ha justificado su respuesta a los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que cuestionaron su idoneidad para ocupar el cargo. "¿Cómo no me voy a defender? ¿O es que el fiscal general del Estado cuando se habla de él tiene que estar callado aun en sede parlamentaria?", se ha preguntado.

A su juicio, cuando "una institución excede en sus competencias debe darse la oportunidad de contestar". "Sí, cuando cada uno de los miembros de ese Consejo, y alguno lo hizo en prensa directamente, se ha metido con el fiscal general del Estado, a mí no se me ocurre salir a contestar, pero cuando es un órgano constitucional que entiendo que ha excedido sus competencias yo también tengo la capacidad de contestar lo que creo que es un exceso", ha asegurado.

En esta línea, ha asegurado que de él "se han dicho muchas cosas". "Señor De Rosa no quiero personalizar en usted, discúlpeme, pero de mí se ha dicho muchas cosas muchas y algunas muy muy, muy fuertes. Hace casi 16 meses, en que se me llamó colaboracionista de ETA. Y no había nadie que saltara en sus tribunas a defender al fiscal general del Estado", ha exigido.

Por eso, ha pedido al diputado del PP que hable "con rigor" y que no confunda términos cuando se refiere a la sentencia del Tribunal Supremo en la que se advertía sobre "desviación de poder" en el ascenso de Dolores Delgado. "Dígalo con rigor, desviación de poder y arbitrariedad son dos conceptos jurídicos distintos y usted lo sabe", ha reclamado.

EL PP DICE QUE "NO TIENE NINGÚN MÉRITO"

En su intervención, el diputado 'popular' le ha pedido al candidato que "reflexione, recapacite y rectifique". "No asuma este cargo, de verdad", le ha dicho para luego insistir en que "no tiene ningún mérito" ni "ninguna capacidad" para dirigir el Ministerio Público y que "no ha encontrado ningún motivo para defender su idoneidad más que atacar al Partido Popular".

De Rosa ha recordado que "la Constitución prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos" y ha incidido en que García Ortiz, al haber sido cuestionado en una sentencia del Tribunal Supremo (TS) por "desviación de poder" y haber recibido un informe negativo de la mayoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "no puede aceptar este cargo".

Además, le ha afeado el hecho de que mantenga a Dolores Delgado en la máxima categoría fiscal tras el fallo del Tribunal Supremo (TS) que anuló su nombramiento como fiscal de Sala de lo Militar del TS. "Señor García Ortiz, las sentencias se tienen que acatar", ha subrayado.

"¿Por qué usted la mantiene? ¿Está usted contribuyendo a que haya más desviación de poder?", le ha preguntado al fiscal, a quien ha exigido que "sea y parezca imparcial", que "sea y parezca objetivo y libre de cualquier influencia de naturaleza política" porque la "desviación de poder" es un asunto "gravísimo" para alguien que pretende dirigir la Fiscalía.

De Rosa, a su vez, ha reprochado la actuación de García Ortiz al frente del Ministerio Público el último año. Al igual que el diputado de Vox, ha criticado la Circular que dictó sobre la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como la 'ley del solo sí es sí'. "Fue absolutamente contraria a las víctimas. De hecho, tan contraria que se ha reformado la ley atendiendo al criterio del Supremo", ha apuntado el diputado 'popular', quien le ha afeado que dijera que la ley era adecuada cuando "no era así".

Asimismo, el diputado ha cargado contra el fiscal por el pronunciamiento que este jueves ha hecho relativo al CGPJ y el informe que no le considera idóneo para el cargo. "Atacar al Consejo General del Poder Judicial como su carta de presentación en esta comisión, creo que no es lo más adecuado y conveniente para alguien que pretende ser fiscal general", ha añadido.

VOX DUDA SOBRE SU IMPARCIALIDAD

Por su parte, el diputado de Vox Emilio del Valle ha criticado que el Gobierno mantenga la propuesta de García Ortiz para el cargo de fiscal general "cuando es evidente que hay serias dudas fundadas de que vaya a desempeñar el cargo de una forma imparcial, neutral e independiente".

Para defender su no idoneidad, Del Valle se ha amparado en el informe del CGPJ y en la sentencia del Supremo para insistir en que "no parece que quien hace una utilización tan espa de las importantes potestades que se confiere en el fiscal general del Estado pueda considerarse idóneo para su nombramiento".

Por su parte, Junts y ERC han reprochado a García Ortiz que haya amparado a los fiscales del 'procés', insistiendo en que en España existe 'lawfare', al tiempo que han defendido las palabras de la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, en ese sentido, y han urgido al jefe del Ministerio Público a no "cerrar los ojos" ante esta "realidad".

VISTO BUENO A GARCÍA ORTIZ

No obstante, este jueves los diputados Joaquín Martínez (PSOE), Enrique Santiago (Sumar) y Mikel Legarda (PNV) han dado su visto bueno a la candidatura de García Ortiz, a quien han felicitado por su trabajo este último año al frente de la Fiscalía.

"No tenemos ninguna duda de su profesionalidad acreditada, su compromiso con el servicio público, su idoneidad y los méritos a lo largo de toda una vida profesional al servicio del interés común", ha señalado Santiago, quien se ha dicho preocupado por los "ataques" que han sufrido García Ortiz y Delgado.

Martínez, por su parte, ha aprovechado su intervención no solo para respaldar al candidato sino también para dirigirse a los 'populares'. "Ustedes, señores del PP, se creen que los únicos fiscales jefes legítimos son los que nombran a ustedes porque se creen que el poder es suyo", les ha reprochado.

SOBRE LA VALLA DE MELILLA

Por otro lado, García Ortiz también ha dado respuesta a la pregunta del diputado de Bildu Jon Iñarritu sobre la investigación del salto masivo a la valla de Melilla de junio de 2022. "El hecho nos consternó a todos. Yo creo que la investigación de la Fiscalía era una investigación seria. Y quizá lo ha dicho usted muy bien, y también hay que hacer un poco de didáctica sobre esto, cada órgano, cada institución tiene sus propias competencias y llega hasta sus propias competencias", ha aclarado.

En esta línea, el fiscal general ha asegurado que la Fiscalía "puso a disposición de todas las asociaciones denunciantes, de toda la colectividad, su investigación, con dos aspectos interesantes". "Por un lado una investigación de los hechos. Y, por otro lado, una prospección de qué podía estar fallando en esa aproximación a los hechos, una aproximación genérica desde el punto de vista de la Fiscalía de Extranjería. Yo creo que fuimos muy honestos, es más, no se ha sometido a criterios tribunales y podría haberse llevado", ha zanjado.