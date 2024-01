García Ortiz rechaza las acusaciones de Puigdemont a la judicatura que "cuestionan que España es un Estado de derecho"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado las declaraciones del expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont sobre la judicatura que "cuestionan que España es un Estado de derecho consolidado", según han apuntado fuentes de la Fiscalía.

Así se ha pronunciado García Ortiz después de que Puigdemont haya pedido una ley de amnistía más sólida y sin fisuras para frenar "la pulsión patriotera" de jueces y fiscales tras haber naufragado esta ley en el Congreso de los Diputados por las exigencias de su grupo sobre los delitos de terrorismo y traición.

Según ha escrito Puigdemont en un mensaje publicado en X y recogido por Europa Press, lo han intentado "todas estas semanas, hasta el final". "Nadie podrá decir que no hemos tenido voluntad de llegar a un acuerdo. Pero no lo hemos conseguido", ha añadido, avisando además de que disponen de unos días para "rehacer el consenso inicial" y lograr una amnistía que incluya a todo el mundo, un punto del que no se moverán, ha alertado.

Desde la Fiscalía española han apostillado que "no se puede sino reconocer la labor de las y los fiscales y la judicatura en la preservación y amparo de los derechos constitucionalmente reconocidos a toda la ciudadanía".