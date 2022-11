García Ortiz señala que Fiscalía aún no ha recibido la petición de indulto de Griñán y rehúsa hacer "elucubraciones"

GRANADA, 23 (EUROPA PRESS)

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha señalado este miércoles que aún "no ha llegado a la Fiscalía" la petición de indulto del expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado en el caso de los ERE, y ha rehusado anticipar cuál podría ser la posición del Ministerio Fiscal en este asunto hasta que no esté "encima de la mesa". "Es hacer una elucubración y yo creo que no estamos en eso", ha señalado.

Álvaro García Ortiz ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas en Granada después de que la Fiscalía Anticorrupción elevara hace unos días un escrito a la Audiencia de Sevilla oponiéndose a las peticiones de suspensión de pena de los condenados a prisión en la sentencia del procedimiento específico mediante el cual la Junta canalizó subvenciones para prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas; solicitudes entre las que figura la del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán.

El fiscal general ha precisado que esta petición de indulto aún no ha llegado a la Fiscalía y hasta que "no esté encima de la mesa, hasta que no sepamos cómo, cuándo, de qué manera, no se puede dar una respuesta" ni anticipar el posicionamiento del Ministerio Fiscal a este respecto.

"Creo que en Derecho hay que saber a qué se contesta y cómo se contesta antes de dar una respuesta, o sea que estamos todavía antes de ese momento", ha dicho Álvaro García Ortiz que ha rehusado de este modo "anticipar" nada al respecto. "Hasta que no veamos la petición de indulto es hacer una elucubración y yo creo que no estamos en eso", ha zanjado.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, han atendido a los medios en Granada antes de presidir la Junta ordinaria de Fiscales Jefes Provinciales y de Área de Andalucía, Ceuta y Melilla en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía para abordar las necesidades, prioridades e inquietudes de los fiscales en este territorio.