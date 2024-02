García Ortiz subraya que la Fiscalía no decide como una asamblea, tras la mayoría del TS a favor de imputar a Puigdemont

No considera contradictorio que el fiscal de la AN vea terrorismo en los CDR y no en Tsunami Democràtic

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado este martes que la Fiscalía "no funciona de una manera asamblearia", después de que la mayoría de la junta de fiscales del Tribunal Supremo se posicionara a favor de imputar por presunto terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont en la causa de 'Tsunami Democràtic'.

García Ortiz ha pedido que se deje trabajar "a gusto" a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, que fijará posición sobre si el Ministerio Público pide investigar o no a Puigdemont.

De esta forma se ha pronunciado al ser preguntado por la posibilidad de que la teniente fiscal cambie el criterio de la mayoría de la junta. Será ella quien fije la posición de la Fiscalía dadas las discrepancias entre los dos fiscales jefe de dicha junta, puesto que uno respaldó investigar a Puigdemont y el otro no.

"La Fiscalía no funciona de una manera asamblearia", ha zanjado García Ortiz en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha remarcado que todavía no se sabe qué criterio adoptará Sánchez-Conde y, por tanto, "es bueno no elucubrar".

García Ortiz ha reiterado que no ha participado en la decisión del reparto de este asunto y que prefiere mantenerse al margen, negando de nuevo que presionara al fiscal Álvaro Redondo para que no pidiera la imputación por terrorismo de Puigdemont, tildando además de "insidia" que se le acuse de presiones.

Ha señalado que su función es que todos los fiscales trabajen "con libertad" y ha precisado que la Fiscalía del Supremo no está jerárquicamente por encima de la de la Audiencia Nacional, donde el fiscal Miguel Ángel Carballo no ve indicios para pedir que se investigue al expresidente catalán por su supuesto liderazgo en los disturbios en otoño de 2019 contra la sentencia del 'procés'.

ABSOLUTA LIBERTAD PARA LA TENIENTE FISCAL

"La responsabilidad, y quiero dejarlo muy claro, es de la teniente fiscal. Por eso es tan importante que blindemos y que la dejemos trabajar a gusto, que haga su dictamen, que exponga sus conclusiones", ha sostenido, para subrayar que Sánchez-Conde es "absolutamente libre" para determinar su criterio.

En este sentido, García Ortiz ha defendido que él tiene que conocer el criterio definitivo que adopte antes de que se haga público, ya que las reglas marcan que los fiscales deben dar cuenta al fiscal general de los hechos relevantes, como es este caso.

Cuestionado por que el fiscal Carballo acuse de terrorismo a los Comités de Defensa de la República (CDR) y no a Tsunami Democràtic, García Ortiz no lo ha considerado una contradicción y ha dicho que está plasmado de forma clara en un escrito de acusación, pendiente de juicio. "No hay nada que decir ni que ocultar", ha asegurado.

Además, ha negado que el Gobierno interfiera en el trabajo de la Fiscalía: "No mete mano, que se lo quiten todos los ciudadanos de la cabeza", al hilo de las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que considera que el independentismo catalán no ha cometido terrorismo.