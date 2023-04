García-Page rechaza la parodia televisiva de la Virgen del Rocío: "El respeto no es una gracia, es una obligación"

TOLEDO, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha rechazado las imágenes emitidas por el programa satírico 'Està passant' de la televisión autonómica catalana, TV3, con una actriz ataviada como la Virgen del Rocío de la aldea de Almonte (Huelva). "El respeto no es una gracia, es una obligación".

García-Page ha aprovechado el acto institucional con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano para cargar contra la televisión pública catalana. En su opinión, las instituciones y todos los que tienen alguna representación pública están "obligados a respetar".

Según ha dicho, si lo que ha hecho la televisión pública catalana, "que se pasa el día haciendo anti-España", lo hiciera él como presidente, a él --ha apuntado-- le estaría costando "un disgusto", por "no decir una dimisión". "La vara de medir es la misma para todos; el respeto no está en función del contexto", ha apuntado.

"Todos sabemos lo que es respetar y sabemos lo que es faltar al respeto", ha advertido el presidente castellanomanchego, que ha insistido en que "el que no tiene claro lo que es faltar al respeto, tiene un problema consigo mismo; lo que pasa es que en algunos sitios estas cosas se permiten y en otras no".

Dicho esto, ha comentado que si esa parodia se hubiera hecho en la televisión pública de Castilla-La Mancha, no hubiera hecho falta que le llamaran la atención, ya que él sería el primero en llevar una iniciativa para que eso no volviera a pasar porque, según ha afirmado, se ha propuesto "no generar odios".