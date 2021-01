Garicano (Cs) advierte del "reto" para España de poder gastar 200.000 millones de fondos UE en siete años

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

El jefe de la delegación de Ciudadanos y vicepresidente económico de Renew Europe, Luis Garicano, ha sostenido este viernes que España "va a ser el segundo receptor de transferencias directas de la Unión Europea, pudiendo recibir hasta 59.168 millones. La oportunidad y el reto es importante, porque España tiene para gastar durante los próximos siete años unos 200.000 millones de euros".

Garicano, que ha participado en un foro digital de la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla con una conferencia sobre 'El fondo de recuperación europeo es una oportunidad que España no puede permitirse desaprovechar', ha recordado el "gran paquete europeo" aprobado por el conjunto de la Unión, compuesto por un presupuesto ordinario de 1 billón de euros para los próximos 7 años y otro extraordinario de 750.000 millones, con la novedad de la emisión de bonos para financiar transferencias directas.

El eurodiputado de Cs ha explicado que "los Estados miembros deben presentar un Plan de Recuperación y Resiliencia explicitando reformas e inversiones, que debe estar alineado con el semestre europeo y con la agenda digital y verde. Solo obtendrá financiación si recibe una "A" (cumplimiento satisfactorio) de estas condiciones. Así, la Comisión distribuirá los fondos a medida que se vayan cumpliendo los objetivos pudiendo suspender los pagos en caso de deficiencias en el Estado de Derecho. Todas las reformas se deben implementar en cuatro años desde la aprobación y las inversiones en siete años".

Garicano ha recordado que "los fondos se podrán gastar en Transición verde, Digitalización, Competitividad y productividad, Cohesión social y territorial, Resiliencia institucional, Juventud e infancia.

El eurodiputado ha lamentado que "actualmente España es el país de la UE que menos ha ejecutado de los fondos estructurales que tiene asignados (35%) y también somos el que menos ha decidido a qué proyectos asignarlos (80%): 11.500 millones sin asignar, 36.839 millones sin ejecutar, por lo que en los próximos seis años tendremos que gestionar una cantidad cuatro veces mayor".

La Comisión Europea tendrá que rendir cuentas sobre el funcionamiento del Mecanismo ante el Parlamento Europeo de manera regular y evaluar los planes del país para el gasto de esos Fondos que deben cumplir once criterios.

Para cumplir con dichos criterios, Garicano ha asegurado que "España debería gastar el dinero en crear empleo de calidad para la era digital, transformar España en una referencia mundial en educación, aprovechar la transición ecológica para liderar la economía verde, devolver a nuestra sanidad su posición de liderazgo mundial, y tener una administración digital, eficaz y transparente".

El eurodiputado ha lamentado que "no vamos en una buena dirección porque no hay un plan, el borrador del Plan de Recuperación es pobre y no incorpora reformas pendientes reclamadas por la Unión; no hay expertos; la gobernanza es ineficaz y compleja; hay politización; y la reforma del CGPJ demuestra la falta de importancia que tiene para España del Estado de Derecho".

Garicano ha terminado su intervención preocupado por cómo se va asegurar que el dinero de los Fondos asignados para España lleguen a las pymes, que son las que más lo necesitan, y por la falta de coordinación del Gobierno central, que no ha escuchado las propuestas de las comunidades.