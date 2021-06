Garicano (Cs) avisa de que el Plan de Recuperación fallará si no moderniza la industria ni invierte "en personas"

Subraya la importancia de mejorar la educación y la formación para aumentar la productividad y mantener el Estado del bienestar

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha afirmado este jueves que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de Pedro Sánchez, ya aprobado por la Comisión Europea, no servirá para transformar España si no impulsa la modernización del sector industrial y si acaba invirtiendo más "en cosas" que "en personas".

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Garicano ha indicado que "la ambición verde del plan" --los objetivos enfocados en la transición energética-- es "alta", pero se hace "demasiado énfasis en subsidiar la compra de automóviles verdes y demasiado poco énfasis en buscar una reestructuración del sector industrial para que pueda competir en este nuevo mundo", teniendo en cuenta que España es uno de los mayores productores de automóviles de Europa.

Según ha explicado, al final los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE) "solo se llevan un poco más de 2.000 millones de euros, comparados con los 6.000 millones para vivienda y otros 6.000 millones para la compra de automóviles", y haría falta "un esfuerzo más en el sector industrial para que España no se quede atrás".

"Mi gran preocupación con este plan es que, si no hacemos esas reformas y no invertimos en educación y en personas, más que en cosas, dentro de unos años tengamos la misma economía pero con los españoles conduciendo Teslas. Eso no nos va a mejorar la productividad ni permitir pagar nuestro Estado del bienestar", ha advertido.

VE BIEN LIMITAR LA ALTA TEMPORALIDAD LABORAL

Un día después de que Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaran ante los medios la aprobación del Plan de Recuperación --que contiene las reformas e inversiones con las que España quiere captar las ayudas del fondo de la UE frente a la crisis generada por el coronavirus--, el eurodiputado y economista ha comentado algunos aspectos del mismo.

En el ámbito laboral, considera que los límites a la temporalidad de los contratos que plantea el Ministerio de Trabajo "pueden ir en la buena dirección" y que hay que acabar con el "exceso enorme de temporalidad" que hay en España. Sin embargo, ha apuntado que la Comisión Europea "ha echado atrás" algunas de las cuestiones que había propuesto el Ejecutivo.

"Hay cambios en la negociación colectiva que estaban en el documento inicial y ahora no están porque creo que a Bruselas no le han gustado", ha manifestado, precisando que en España la negociación colectiva siempre ha sido "muy rígida" y eso ha promovido que desde las empresas "se abuse de la temporalidad y del despido sin ton ni son cada vez que viene una crisis".

Respecto al paro juvenil, Garicano ha señalado que las elevadas cifras están relacionadas con otros dos problemas que tiene España por ser el país europeo con las mayores tasas de temporalidad en el empleo y de abandono escolar.

El paro entre los jóvenes, "tiene que ver con que no hay un encaje en el mercado de trabajo" al no haber "una formación que permita encajar la oferta y la demanda". "Esto es un fracaso enorme de nuestro sistema de formación, que simplemente sirve para firmar y que a uno le sigan dando el desempleo porque ha firmado y, por otro lado, para que los formadores puedan cobrar un cheque por haber formado a gente en cosas q no sirven", ha comentado.

Además, el hecho de que muchos jóvenes no tengan continuidad en su vida laboral, porque van alternando periodos de varios meses en los que trabajan con otros en los que se quedan en paro, "no permite que la gente se forme", ha comentado el eurodiputado de Ciudadanos.

NECESIDAD DE HACER SOSTENIBLE EL SISTEMA DE PENSIONES

En cuanto al sistema público de pensiones, ha subrayado que debe ser sostenible y que conseguir ese objetivo es más importante que la consecución previa de un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales porque, con el ritmo de envejecimiento de la población española, se va a pasar de un pensionista por cada tres personas trabajando a tener dos pensionistas por cada tres trabajadores.

Aunque la Comisión Europea ha aceptado que se ligue el incremento de las pensiones al índice de precios al consumo (IPC), cree que será difícil para el Gobierno lograr "la cuadratura del circulo": llevar a cabo una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema, como le exige Bruselas, y, al mismo tiempo, eliminar el factor de sostenibilidad que estableció el Ejecutivo de Mariano Rajoy y en 2011 --que ajusta las pensiones a la esperanza de vida-- mientras las prestaciones continúan subiendo al ritmo actual.

Garicano ha lamentado que, al haber tantos votantes en España con una edad próxima a la jubilación, esto "desincentiva a los políticos a llegar acuerdos que son necesarios". En su opinión, es preciso "hablar a los españoles como adultos" y explicarles que, por la alta esperanza de vida y la baja natalidad, se deben tomar ciertas medidas para tener un sistema sostenible.

Por último, el líder de Cs en la Eurocámara ha afirmado que su partido tenderá la mano al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos para que realice "reformas y buenas inversiones", pero también estarán "fiscalizando" y asegurándose de que los fondos europeos "se gastan bien".