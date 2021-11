Garralda (Mutua) lamenta que el impulso a los planes de empleo se haga a costa de los planes individuales

Cree que el fondo público de pensiones debería tomar nota de las empresas de previsión vascas

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, cree que la creación del fondo público de pensiones "va en la buena dirección", en la medida en que apoya los planes de empleo, auque ha lamentado que se haga en detrimento de los planes individuales, al tiempo que ha sugerido que el modelo a seguir sea el de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) vascas.

"Creo que todo lo que sea apoyar los tres pilares (público, empresarial e individual) va en la buena dirección. Lo malo es que para vestir a un santo, que es el de empleo, han desvestido a otro santo, que es el de los planes individuales, bajando de 8.000 a 1.500 la aportación máxima que puedes deducirte del IRPF y eso está mal", ha sentenciado durante su intervención en el 'XII Encuentro del sector financiero' organizado por KPMG y el diario 'Expansión'.

En general, Garralda cree que es bueno que se aumenten las deducciones fiscales y se apoye el plan de pensiones de empleo en la negociación colectiva para que crezcan las aportaciones, aunque ve mejorable que el órgano de control esté integrado por funcionarios, representantes sindicales y profesionales de la gestora.

"Es un tripartito que creo que es complicado. Creo que las empresas de previsión vascas son el modelo a seguir, tenemos un modelo vasco que ha funcionado fenomenal, tiene el 37% en aportaciones de los fondos de empleo en relación a su PIB, cuando en España es del 3%-4%. Si tenemos un modelo rodado que funciona, vamos a imitarle, y las empresas de previsión social vascas son mucho más flexibles, tienen un órgano mucho más simple", ha valorado el presidente de Mutua Madrileña.

Sobre la posibilidad de que Mutua opte a ser gestora del fondo público de pensiones, Garralda ha apuntado a noticias que indican que el requisito para ello será contar con un mínimo de 1.000 millones de euros bajo gestión en fondos de pensiones y que, de ser así, la compañía no podría optar a ello, al quedarse por debajo de ese umbral.

"La verdad es que no sé muy bien por qué se limitan a las gestoras de fondos de pensiones y no de fondos de inversión, si realmente lo que define la competencia profesional es gestionar fondos de terceros", ha reflexionado el presidente de Mutua, quien ha asegurado que la compañía no tiene decidido si desea optar a ser la gestora del fondo público. "Si nos excluyen desde el principio, obviamente no hay nada que hacer", ha recalcado.

FALTA DE INFORMACIÓN Y DE INCENTIVOS FISCALES

El presidente de Mutua ha identificado tres motivos que justifican el bajo volumen de los fondos de pensiones en España, muy alejados en tamaño de los fondos de inversión. "Hay pecadores por la parte fiscal, por la parte financiera y por la parte de que la información no llega", ha sostenido.

Por un lado, ha apuntado a la falta de información que reciben los ciudadanos sobre las pensiones que van a tener en el futuro, que les lleva a "ser optimista y pensar que recibirán la misma que sus padres".

Asimismo, ha asegurado que los estímulos fiscales "son escasos", pues aunque en el caso de los fondos de pensiones son regresivos, esto es solo al principio, dado que después pagarán más los que más ganen.

En tercer lugar, Garralda ha lamentado que el sistema financiero "ha sido un poco miope" desde el punto de vista del desarrollo e impulso de los fondos de pensiones, con comisiones que han sido "demasiado elevadas" en las últimas cuatro décadas y que han propiciado que la rentabilidad acumulada haya sido inferior a lo que se debía haber conseguido.

REFORMA DE PENSIONES

Sobre la reforma de pensiones que está sacando adelante el Gobierno, Garralda ha valorado puntos como la separación de los gastos impropios que no tienen que ver con la Seguridad Social, aunque ha señalado que traspasar las pensiones de viudedad y de orfandad a los Presupuestos Generales del Estado no soluciona el problema de fondo.

"Eso es cambiar un bolsillo por otro (...). Pero creo que es bueno ordenar las cosas en casa y que también es bueno que vayan acercando la edad efectiva de jubilación a la edad legal, que es menos gasto para la Seguridad Social", ha valorado.

Respecto a la revalorización de las pensiones con el IPC mediante la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social con un 0,5% a empresas y un 0,1% a trabajadores, Garralda no se ha mostrado convencido de si será suficiente la bolsa de 40.000 millones que se generará para tratar de cerrar la brecha de financiación del futuro.