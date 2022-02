Garralda (Mutua Madrileña) apoya los planes de empleo, pero no para "desvestir a un santo y vestir a otro"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, ha considerado este martes la necesidad de apoyar los planes de pensiones de empleo, si bien ha considerado que apoyarlos no es "para desvestir a un santo y vestir a otro", en referencia a la reducción del límite a las deducciones en las aportaciones de los planes de pensiones individuales.

Así lo ha asegurado durante su intervención en la segunda edición del Observatorio de Finanzas organizado por el diario 'El Español' y por su portal económico 'Invertia'.

Garralda ha recordado que durante los dos últimos años se ha bajado el límite por el cual un ciudadano puede aplicar deducciones a sus aportaciones a sistemas de pensiones individual; la última, aplicada desde principios de año, de 2.000 a 1.500 euros, algo que ha impactado ya en el volumen de aportaciones.

Así, ha cifrado en un 40% el descenso de las aportaciones individuales a los planes de pensiones en 2021 y, tras la reducción aplicada en 2022, "seguramente volverá a bajar". "Ha sido un gran error bajar esas aportaciones y desentenderse hasta cierto punto de los planes individuales", ha criticado Garralda, quien ha recordado un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que "no fue muy afortunado".

Así, ha señalado que ese estudio "era muy superficial" por considerar que las deducciones a las aportaciones "eran regresivas, tenían más quienes más aportaban" y sin tener en cuenta que a la devolución del plan de pensiones "es progresiva".

En cambio, ha afirmado que los fondos de inversión "tienen una clara ventaja fiscal" frente a los planes de pensiones. "Hay una fiscalidad en contra de los planes de pensiones porque, si los comparamos con los fondos de inversión, la rentabilidad acumulada de estos que se haya ido generando, están a unos tipos que van a la base de ahorro, con un tipo máximo de 26% de imposición", ha afirmado Garralda.

En cambio, las prestaciones de los planes de pensiones "están sometidas a la base de la tarifa general que llega al 46%, o sea, el doble".

Así, ha afirmado que apoyar los planes de empleo es una medida "acertadísima" porque "tenían muy poca presencia en España". "Pero lo que no hay que hacer es desvestir a un santo para vestir a otro. No hay que perjudicar a los planes individuales por tratar de mejorar o de favorecer los planes de empleo. Creo que no tiene mucho sentido", ha afirmado Garralda.

Asimismo, ha sostenido que los planes de empleo tienen "demasiada complejidad" al haber "órganos de gobernanza, de funcionarios, de representantes de sindicales, de la patronal". "Estas gobernanzas de tripartito, por lo menos, en la experiencia que tenemos en este país, es que no funcionan muy bien", ha añadido.

También ha considerado "excesivamente ambicioso" el objetivo de conseguir que el sistema de planes de pensiones de empresas tenga 10 millones de participantes en 2030, si bien ha señalado que Mutuactivos ya está desarrollando una oferta comercial segregada para grandes compañías y pequeñas y medianas empresas con sistemas de pensiones para los trabajadores.

Ha afirmado que el incentivo fiscal propuesto por el Gobierno para incentivar el uso de estos planes "es timorato" y ha pedido que se aplique una execión "total" en las bases de cotización a la Seguridad Social y retornar a una deducción del 10% en la cuota del Impuesto de Sociedades por las aportaciones a los planes de empleo.

DIFICULTAD EN EL FOMENTO DEL AHORRO PRIVADO

Sobre las causas por la falta de apuesta por el ahorro privado en España, Garralda ha indicado la escasez de información al ciudadano sobre la evolución de su pensión pública, por los "vaivenes fiscales y legislativos", así como por el sistema financiero, especialmente la banca, que ha sido "muy miope".

Así, ha asegurado que los bancos han aplicado "políticas cortoplacistas", con "comisiones excesivamente altas" en los fondos de pensiones, al tiempo que no "han dejado crecer la tarta" de estos productos.