Garralda (Mutua) pide que el Estado aplique un aumento de "dos dígitos" al precio del concierto de Muface

MADRID, 6 (EUROPA PRESS

El presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, ha pedido a las administraciones públicas que apliquen un aumento de "dos dígitos" al precio que pagan a las aseguradoras por prestar servicio a Muface.

Durante la presentación de resultados de 2023 de la aseguradora, Garralda ha expresado su "preocupación" sobre la negociación del precio que el Estado paga a las compañías de seguros por prestar servicio a Muface, si bien ha señalado que "siempre" ha sido un concierto "deficitario".

"Creo que todas las empresas perdíamos algo de dinero, pero lo compensábamos con economías de escala. Nosotros lo sabíamos, lo sabía la Administración, pero era un déficit soportable. Ahora mismo, es ruinoso", ha explicado, tras ser preguntado por el abandono de algunas aseguradoras de este concierto.

"Estamos en conversaciones con la Administración y creemos que hay buena disposición para llegar a un acuerdo en el cual se vea que hay que reequilibrar económicamente el concierto", ha continuado, refiriéndose además a otros conciertos renegociados como el de las autopistas, que se han revisado como consecuencia de la inflación.

Ha explicado que actualmente se están realizando estudios encargados por la propia Administración sobre esta cuestión, que Garralda espera que vayan "por el buen camino". "Esos fondos son muy importantes y nos da un poco de miedo que se centren exclusivamente en la eficiencia del gasto, y no en la suficiencia del gasto", ha apostillado.

Así, sostiene que sería "bueno" que esos informes fuesen "compresivos" no solo con el pagador, que en este caso es el Estado, sino también con que todo el sistema "cuadre", ver si son "suficientes" las primas que están pagando por todo el mutualismo administrativo.

"Tienen que ser conscientes de que no estamos hablando de un dígito, estamos hablando de dos dígitos. No quiero poner cifras, pero tienen que ser de dos dígitos anuales para cerrar la brecha de financiación", que ha cifrado en unos 200 millones de euros. Así, ha resaltado que "muchísimas empresas" han abandonado el concierto, un camino que a Garralda "no le gustaría" tomar, pero ha pedido a la Administración que sea "receptiva".

EXPANSIÓN FUERA DE MADRID

Sobre la posibilidad de entrar en nuevos canales, Garralda ha asegurado que actualmente no hay conversaciones con ninguna empresa y ha reconocido que es "difícil" encontrar uno nuevo, después de estar en casi todos los ramos principales. No ha descartado hablar con sectores como el eléctrico o el de telecomunicaciones, aunque ha afirmado que todo se realizaría de manera "prudente" y teniendo en mente los acuerdos con sus socios principales, CaixaBank y El Corte Inglés.

Sin embargo, sí ha admitido que su compañía está "muy volcada" con el crecimiento fuera de Madrid, donde mantiene una política "defensiva" ante el intento de asalto por parte de otras compañías. Ha recalcado que el aumento en esta región ya es limitado, mientras que las tasas más altas de crecimiento se pueden dar fuera.

Por otro lado, ha admitido que la subida de costes "ha afectado" por igual a todo el sector en el negocio de seguros de auto como consecuencia de la subida del baremo de accidentes, de las indemnizaciones por daños por responsabilidad civil y la inflación que ha impactado en las reparaciones de los talleres.

Así, ha recordado que durante 2023 se subió las primas entre un 3% y 4% a dos tercios de los mutualistas, mientras se congeló al 33%. Para este año, la previsión es mantenerla congelada en torno al 27% o 28% de asegurados y subirla de media alrededor de un 3%.