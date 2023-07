Garrido (CEIM) cree que habría que estudiar la mochila austríaca para España: "No hay que cerrarse en banda"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la patronal madrileña CEIM y vicepresidente de la CEOE, Miguel Garrido, ha afirmado, en una entrevista con Europa Press, que "merecería la pena estudiar en profundidad" el establecimiento en España de la llamada 'mochila austríaca', como ha sugerido el PP.

La 'mochila austríaca' consiste en un fondo individual para cada trabajador, que se va llenando en función del salario percibido por la empresa, y del que puede disponer si es despedido o si se va por voluntad propia o que también llevarse consigo a otra empresa en el caso de cambiar de empleo. En caso de llegar a la jubilación sin haberlo utilizado, puede disponer de él entonces. Con este sistema, no habría indemnización por despido a pagar por parte de la empresa.

Garrido ha explicado que la "rigidez" del mercado laboral provoca que, muchos profesionales que llevan tiempo en una empresa no cambien de ninguna manera de compañía "por lo que ello les supondría de perder unos derechos pasivos".

"Eso limita mucho la proyección profesional de una persona y, por lo tanto, yo creo que a los trabajadores también les podría beneficiar que hubiera un modelo como ese. Es un abismo el salir de una empresa donde llevas mucho tiempo, toda una vida. Y desde luego para las empresas también", ha subrayado.

Garrido ha indicado que, durante la pandemia, muchas empresas que tuvieron que hacer ajustes recurrieron en primer término a las personas de menor antigüedad porque no podían permitirse pagar las indemnizaciones de los que llevaban más tiempo en la empresa.

"Y esto no es bueno ni para las personas ni para las empresas. Entonces, buscar fórmulas que resuelvan ese problema de excesiva rigidez yo creo que es bueno y la 'mochila austríaca pues puede ser una fórmula. Hay que estudiarla. Yo, desde luego, no me cerraría en banda", ha opinado.

El dirigente empresarial ha apuntado que, aunque esta medida plantea problemas para financiarla en sus estadios iniciales, "si no exactamente la 'mochila austríaca', sí algo "de ese estilo". "Merece la pena que lo pensemos", ha agregado.