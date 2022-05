Garrido (Podemos) espera que la mayoría de investidura siga apoyando al Gobierno pese a que la situación es "muy grave"

Considera que el acuerdo con Mas País en Andalucía "va a ser una avanzadilla" de lo que sucederá en "otros territorios"

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

La coordinadora general de Podemos Euskadi y diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido, ha confiado en que la denominada mayoría de investidura siga apoyando al Gobierno central pese a que la situación generada por el caso de escuchas Pegasus es "muy grave".

Garrido ha tomado parte este sábado en Bilbao en el coloquio 'Por una ciudad que garantice el derecho a la vivienda' que se enmarca dentro del proyecto de debate 'Herriz Herri' impulsado por la formación.

En la charla también han intervenido la portavoz de Elkarrekin Podemos IU en Bilbao, Ana Viñals, el secretario de Vivienda de Podemos Euskadi y portavoz en las Juntas Generales de Álava, David Rodríguez, y la integrante del grupo sectorial de Urbanismo de Podemos Euskadi Ione del Rey.

Antes del inicio del encuentro, Garrido ha destacado la "problemática" de la vivienda que se dan en diversos puntos de Euskadi como Bilbao, donde "un alquiler medio sobrepasa los 1.000 euros" mientras se siguen dando los "desalojos de familias vulnerables". "En esas condiciones es difícil que la población pueda acceder a una vivienda digna par poner en marcha sus proyectos vitales", ha denunciado.

Por ello, ha considerado necesario "aprobar lo antes posible" una ley de vivienda en el Estado para que se esté ante un derecho y "no ante un bien de lujo como sucede en Euskadi". Según ha defendido, con esa ley se podría controlar los "precios abusivos de los alquileres y acabar con los desahucios", así como para fomentar el parque público de inmuebles.

En este contexto, ha confiado en que la ley pueda salir adelante con el apoyo de la "mayoría de investidura", una mayoría que ha calificado de progresista y plurinacional. "Esperamos que los graves sucesos que tienen que ver con las escuchas y espionajes, que son una bomba en la línea de flotación de la democracia, no impidan que estas leyes salgan adelante", ha defendido.

A su juicio, la ciudadanía no puede así "pagar las consecuencias" una actuaciones "muy graves", por lo que ha esperado que "la mayoría de investidura continúe unida".

"Es una situación muy grave. No hablamos de cualquier tensión política sino de un ataque frontal a la democracia que recuerda que existe la policía patriótica y las cloacas del Estado. Es hora de no mirar hacia otro lado, levantar las alfombras y que la verdad nos ayude a reconstruir una democracia de mayor calidad y no deteriorada y ciertamente limitada como la que tenemos ahora", ha sostenido.

Respecto a un posible adelanto electoral, ha confiado en que la mayoría de investidura siga "empujando y apoyando" al Gobierno de coalición, ya que lo que hay en frente es "una extrema derecha en proceso de involución". "Todos tenemos que hacer el esfuerzo", ha añadido.

ANDALUCÍA

Por último, y respecto al hecho de que Unidas Podemos y Más País vayan a concurrir juntos a las elecciones andaluzas, Garrido se ha congratulado y ha valorado el que se presente un "frente amplio" que pondrá en la mesa "un proyecto alternativo como el que se necesita en este país".

"Va a ser una avanzadilla en relación a los otros territorios que iremos también construyendo, como estamos haciendo en Euskadi; un frente amplio para un proyecto alternativo que mire a un horizonte republicano y una sociedad más justa, feminista y ecologista", ha finalizado.