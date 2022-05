Garrido (PP) dice que Euskadi ha perdido "atractivo" y ya no es referencia para atraer "inversiones y talento"

Afirma que el Gobierno Vasco está instalado "en la autocomplacencia, el conformismo y el victimismo"

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, ha lamentado que Euskadi ha perdido "atractivo" y ya no es referencia para atraer "inversiones y talento". Asimismo, ha denunciado que el Gobierno Vasco esté instalado "en la autocomplacencia, el conformismo y el victimismo".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la dirigente popular se ha referido también al hecho de que todos los grupos del Parlamento Vasco, salvo PP+Cs y Vox, aprobaran este jueves una iniciativa para "profundizar en la democracia" frente a la "amenaza" que representan las fuerzas "fascistas" y de extrema derecha.

Tras afirmar que el grupo PP+Cs votó en contra por ser una iniciativa que "parte de ser una hipocresía en sí misma" y representa "el mundo al revés", ha lamentado que "quienes no han condenado el terrorismo de ETA y no han hecho el mínimo recorrido democrático son los que pretenden dar lecciones a los demás", en referencia a EH Bildu.

A su juicio, la iniciativa "no tenía un pase" y ha criticado que se pierda el tiempo en el Parlamento con estas cuestiones, en un momento en que la inflación "afecta directamente a las economías domesticas" y las empresas viven "una situación muy delicada". "Deberíamos hablar de esto y no de cuestiones que no van a ningún sitio y enmarañan más la vida política", ha argumentado.

Respecto a la pretensión de Vox de plantear una posible ilegalización de EH Bildu, Garrido ha incidido en que su grupo siempre actuará conforme a la ley, ya que la ilegalización de una formación no le corresponde a los partidos políticos sino a los tribunales y jueces. "Siempre actuaremos con responsabilidad y protegiendo a nuestra democracia de quienes la quieren socavar diariamente", ha subrayado.

Por otro lado, ha manifestado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, apuesta por trasladar "su modelo de gestión a Euskadi". En esta línea, ha asegurado que se trata de un modelo que "neutraliza los nacionalismos, a Vox, Cs y Podemos" y que se aplica en aquellas Comunidades donde ya gobierna el PP.

Por contra, ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se encuentra en una situación "agónica", está "agotado" y "no da más de sí", frente a un PP que ofrece una alternativa "rigurosa" que respeta las peculiaridades de cada territorio y las "singularidades del Concierto Económico".

"Nosotros siempre hemos defendido el Concierto. Me llama la atención que el que no lo utilice sea el PNV para bajar los impuestos en un momento en que los empresarios necesitan que las empresas sean competitivas y se atraigan inversiones", ha expresado.

Además, ha advertido que el PNV está en "una tesitura complicada al apoyar a un Gobierno en Madrid que nos está llevando a una situación económica muy mala". "El sostén de este Gobierno está siendo el PNV y es difícil de explicar el ser copartícipe de estas políticas", ha acusado, al tiempo que ha reprobado que el Ejecutivo Vasco esté instalado "en la autocomplacencia, el conformismo y el victimismo".

Cuestionada por el hecho de que Amazon haya renunciado a implantar un centro logístico en Oiartzun (Gipuzkoa), Garrido ha considerado que con esa decisión "perdemos todos".

Tras incidir en que Euskadi ha perdido su "atractivo" y no es la referencia que era en el pasado "para atraer inversiones y talento", ha lamentado que por contra "los de aquí se van y nos empobrecemos".

"El Gobierno Vasco tiene competencias, y hay que diseñar estrategias... El Departamento de Industria debería dedicarse a estudiar estas cosas y por qué se toman esas decisiones", ha sostenido en referencia a la decisión de Amazon.

Por todo ello, ha considerado que cada uno debe asumir su "responsabilidad" y el Gobierno Vasco debe "poner soluciones", ya que "en muchas cosas mira hacia otro lado".

LEY DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE INGRESOS E INCLUSIÓN

Respecto a la nueva 'ley de la RGI', Garrido ha considerado que el Ejecutivo Vasco debería "aclararse" a la hora de decidir con quién quiere "pactar y ensanchar acuerdos", ya que no es posible hacerlo a la vez con EH Bildu, Podemos y con el PP.

"Nosotros abogamos por un sistema que funcione ya que el sistema de protección con Lanbide ahora no da los resultados esperados... Hay que arbitrar medidas para que nadie se vea abocado a recibir un subsidio de por vida sino que tengan una oportunidad de futuro", ha subrayado.

En este sentido, ha defendido que su grupo podría coincidir con el Gobierno Vasco en temas económicos o de familia, pese a que PNV y PSE están "parapetados en su mayoría absoluta y no se hace mucho para ensanchar los acuerdos".

CONGRESO DEL PP VASCO

En referencia al Congreso del PP vasco, ha recordado que la Junta Directiva Nacional todavía no ha puesto fechas a la mayoría de congresos que quedan pendientes en el Estado. "Solo se ha puesto fecha para el de Galicia y de Madrid, por lo que quedan ocho pendientes", ha recordado.

Asimismo, ha incidido en que el actual presidente, Carlos Iturgaiz, tiene el apoyo del partido y, tal y como él mismo ha señalado, "decidirá si se presenta o no cuando se convoque" el cónclave.

Por otro lado, ha reconocido que recientemente habló con el expresidente de los populares vascos Alfonso Alonso, "una referencia para el PP vasco y para el PP nacional". No obstante, ha advertido que entre sus intenciones "no está volver a la política activa", aunque "sus opiniones siempre serán tenidas en cuenta".