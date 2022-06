Garrido (UP) dice que tienen "la reflexión hecha" sobre aumentar gasto militar y "ese dinero debe ir a gasto social"

Pese a que hay "momentos mejores y peores", cree que "los socios de investidura tienen muy claro que este Gobierno es muy necesario"

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

La coordinadora general de Podemos Euskadi y diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido, ha asegurado que su formación ya tiene "la reflexión hecha" sobre el aumento de gasto militar y ha insistido en que "todo ese dinero debe ir, y en este momento más, a gasto social".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la diputada vasca se ha pronunciado de este modo preguntada por el emplazamiento del presidente, Pedro Sánchez, en una entrevista en un diario a realizar una reflexión en la izquierda sobre el aumento del gasto militar.

"La reflexión la tenemos hecha desde hace tiempo", ha manifestado Pilar Garrido, que ha defendido que el gasto militar no debe incrementarse y "todo ese dinero debe ir, y en este momento más, a gasto social".

"Dediquemos todo ese dinero a sostener la vida de las personas dependientes, a ayudar a los jóvenes para que pongan en marcha su proyecto de vida, y se podría hacer una lista bastante larga para que esos 25.000 millones estén muy bien gastados", ha señalado, reiterando la apuesta de Podemos por "la resolución de los conflictos de manera pacífica".

Cuestionada sobre si considera que al presidente ruso Vladimir Putin se le puede convencer de ese modo, ha confiado en que "sí". "Tienes que creer que se pueden solucionar los problemas y los conflictos, las guerras por las vías diplomáticas. Hasta ahora no se ha puesto toda la carne en el asador, estamos mandando unas cuantas armas que sirven para poco y lo que hay que hacer es apostar de manera unánime por parte de todas organizaciones y países para que esa presión, combinada con esas vías diplomáticas, lleve a Putin a abandonar esa guerra, a retirarse y permitir que los ucranianos vivan en paz", ha afirmado.

Por otro lado, ha lamentado el "desastre humanitario" y las imágenes "espeluznantes" de este pasado fin de semana en Melilla, por lo que, a su entender, "en ningún caso es algo que está bien resuelto, sino al revés" y, por ello, se debería "pedir perdón" y "dar los pasos necesarios para que no vuelva a suceder".

Garrido, que ha considerado que las palabras de Pedro Sánchez al respecto "no tienen ningún sentido y le dejan en muy mal lugar", ha insistido en que "lo que se debe hacer es tomar medidas" porque "no puede ser que no haya una investigación independiente para ver lo que ha sucedido, para esclarecerlo y para que no tengamos que volver a ver imágenes que nos avergüenzan".

También ha apelado a hacer una reflexión "profunda" para efectuar "cambios de calado" en la política migratoria porque, según ha apuntado, "estamos hablando de personas a las que hay que respetar y no debemos jamás vulnerar ningún derecho humano, tampoco de las personas que quieren migrar buscando una vida mejor".

La dirigente vasca ha afirmado que "la valla no resuelve nada, construir muros no construye paz", por lo que "lo que hay que hacer vías seguras de migración y estar muy vigilantes para que no se vulneren los derechos humanos, que son de todas las personas, no solo de las que tienen ojos azules y pelo rubio".

En otro orden de cosas, ha señalado que, aunque a su formación le habría gustado "llegar más lejos" en el paquete de nuevas medidas ante la crisis aprobadas este sábado por el Gobierno, se sienten "orgullosos" de que sus compañeros en el Ejecutivo hayan hecho "una gran labor y hayan puesto sobre la mesa cuestiones hasta ahora impensables como un impuesto extraordinario al oligopolio energético" por los beneficios "superextraordinarios" que han obtenido mientras los ciudadanos se "apretaban el cinturón".

"BAILAR EL AGUA AL SOCIO"

En relación a la unidad dentro del Ejecutivo, la diputada vasca ha opinado que "quizás no debemos pensar tanto en dar una imagen de gran coalición o de gobierno supercohesionado en un momento en que hay que pensar en el bienestar de ciudadanía".

De este modo, ha señalado que, si los ciudadanos están "en una situación difícil, de crisis, que ya no se pueden apretar más el cinturón", no sería "muy honesto" estar "bailándole el agua al socio de gobierno si pensamos que se puede hacer más". "Hay que surfear las contradicciones y toca pelear porque tenemos un compromiso con nuestro socio de gobierno, pero sobre todo con la ciudadanía", ha remarcado.

En esta línea, ha confiado en que se va a agotar la legislatura porque "queda tarea por hacer", pero ha incidido en que hay que "aprovechar este tiempo, apretar el acelerador y sacar medidas como el Decreto de medidas anticrisis" para revalidar la confianza de la ciudadanía en las próximas elecciones.

Aunque ha admitido que hay "momentos mejores y peores", ha asegurado que "los socios de investidura tienen muy claro que este gobierno es muy necesario porque es el único que puede responder a esa situación de crisis". "Saben que la ciudadanía vasca sale ganando con ese Gobierno de coalición", ha añadido.

De este modo, se ha mostrado convencida de que, pese a las "tensiones, el bloque de investidura confía en este Gobierno porque es el único que puede poner encima de la mesa medidas que benefician a los vascos".

Finalmente, se ha mostrado satisfecha por que la Audiencia Nacional haya estimado el último recurso presentado por la Fiscalía y ordenado el archivo de la investigación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos a través de Venezuela y ha esperado que la noticia "algún día ocupe portadas y telediarios" y que se dé "la visibilidad necesaria para decir que nosotros no teníamos nada que ver con ese tipo de historias".