Garzón y cargos de UP defienden convalidar la reforma laboral con el bloque de investidura y cerrar la vía de Cs

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, y varios dirigentes de Unidas Podemos han subrayado la importancia de convalidar la reforma laboral con los socios de investidura, insistiendo en el rechazo a la vía del acuerdo con Ciudadanos.

En redes sociales, Garzón ha destacado que el nuevo marco laboral, pactado entre el Gobierno y los agentes sociales, es un "punto de inflexión a tres décadas de normas contra la clase trabajadora.

"Por eso es importante que salga adelante apoyada por la mayoría que sostiene al Gobierno de coalición progresista, para consolidar avances como los de la negociación colectiva", ha defendido.

CRITICAN QUE CS ES EL PARTIDO DEL "CONTRATO ÚNICO"

Asimismo, el diputado de Unidas Podemos, Antón Gómez-Reino, ha insistido en ese mensaje para enfatizar que, en la reforma laboral acordada en el diálogo social, no caben propuestas "regresivas" como la "mochila austríaca" o el "contrato único" que atribuye al programa de Cs.

De esta forma, ha reivindicado que el acuerdo de las fuerzas progresistas es el marco donde aprobarla, para "acabar con la temporalidad, reforzar la negociación colectiva y recuperar derechos".

Su compañero de bancada y secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, se ha expresado en términos similares al recalcar que la nueva reforma laboral consensuada entre el Ministerio de Trabajo, que lidera Yolanda Díaz, y los agentes sociales "no es la del 'contrato único' o la 'mochila austríaca' que pide Ciudadanos". A su juicio, para consolidar sus puntos se necesita el apoyo del "pacto de investidura".

BAL PONE EN DUDA QUE DÍAZ QUIERA REALMENTE LA CONVALIDACIÓN

Esta mañana Ciudadanos ha puesto en duda que la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quiera realmente salvar la convalidación en el Congreso de su reforma laboral, al priorizar en la negociación a ERC y a EH-Bildu, y se ha preguntado cuándo piensa iniciar su ronda de contactos el ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para buscar sus apoyos.

"No sé si la ministra de Trabajo lo que quiere es que la reforma laboral no salga", se ha preguntado su portavoz adjunto Edmundo Bal, que en una rueda de prensa convocada en el Congreso ha reiterado, como viene haciendo su formación en los últimos días, su disposición a apoyar la reforma laboral si no hay cambios.

Mientras, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha pedido este martes nuevamente el apoyo del PP a la reforma laboral, y le ha reclamado que no comenta el "doble error" de rechazarla, tras el "primer error" de "imponer" la anterior reforma de manera "unilateral".