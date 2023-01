Garzón defiende la gestión del Gobierno pero reclama desplegar más ambición en el tramo final de legislatura

Sostiene que Feijóo ha sido derrotado en el plano económico pero alerta que las reformas pueden opacarse por el clima de desafección

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, reclama que el Gobierno profundice en el cumplimiento del acuerdo de coalición en el tramo final de legislatura, especialmente en los apartados "más ambicioso" de materia social.

Así lo trasladará este sábado a través de su informe de coyuntura política, a cuyo borrador ha tenido acceso Europa Press, y que se someterá a debate durante la reunión de la Coordinadora Federal, el máximo órgano ejecutivo de la formación, de este sábado.

Mediante este análisis, el también ministro de Consumo defiende que la gestión del Ejecutivo ha sido "buena" ante los retos a los que se ha enfrentado en lo que va de mandato, sobre todo para combatir los efectos de la pandemia y las consecuencias socioeconómicas de la guerra de Ucrania.

Eso sí, desgrana que 2023 será un año "trascendental" para el futuro del país, en un año electoral donde se dirimirán "distintos proyectos de país y visiones del mundo antagónicas". "No está en juego el Gobierno de coalición, está en juego la legitimidad gubernamental de la izquierda transformadora y las distintas expresiones de la España plurinacional", relata el documento.

De hecho, expone que el asalto reciente de las principales instituciones de Brasil por parte de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro revela "la crisis dentro de la derecha y su proceso de fascistización".

Por otro lado, ensalza las medidas desplegadas por el Ejecutivo para paliar la subida de la inflación, como limitar el precio de los alquileres, más inversión al transporte público o ayudas directas para los hogares más vulnerables, que se suman a la subida del salario mínimo (SMI), la reforma laboral o la excepción ibérica de la intervención del gas y la luz, entre otras.

A su juicio, este balance supone "una derrota particular" pero en "ningún caso determinante" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que intentó "enarbolar la bandera de la economía, pero ninguno de sus pronósticos apocalípticos se han cumplido". "No por casualidad, la ha abandonado y ha fiado su estrategia de campaña a un referéndum sobre el Gobierno de coalición en sí mismo, no sobre causas o propuestas concretas", diserta el documento que expondrá Garzón ante sus correligionarios.

Sin embargo, el líder de IU lanza también una advertencia y es que el Ejecutivo debe completar los compromisos adquiridos en su programa de Gobierno y ser más ambicioso en el tramo final de legislatura.

Y es que ha defendido que la "presión" que ejerce Unidas Podemos para avanzar en medidas "va en la buena dirección", dado que su socio primero responde que no son viables pero luego "se ve obligado a aplicarlas, bien por interés electoral o sencillamente porque son las mejores".

También alerta de que además de una buena gestión hay que emprender transformaciones profundas, sobre todo ante el clima de "desafección" y "ansiedad" que atraviesa a la sociedad española, que se plasma en desconfianza hacia partidos e instituciones.

Ante ello, Garzón afirma que el Gobierno está reaccionando con buenas reformas para restaurar esa confianza, aunque advierte de que hay elementos "reaccionarios" que "intoxican" a la sociedad.

"En coherencia, una gestión mejor, esto es, con avances sociales más profundos, es imprescindible, pero esta debe ir acompañada de un horizonte transformador que ofrezca un desafío en positivo: el inicio de una nueva etapa de mayores avances sociales y democráticos", concluye el coordinador federal de IU en su propuesta de informe.