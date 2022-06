Garzón iguala la política de la Junta al "modelo de corrupción de Villarejo" y pide salir a votar para cambiarlo

"En Andalucía no hay más gente de derecha, si no que la de izquierda está desmoralizada", ha dicho el ministro de Consumo

MÁLAGA, 1 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha considerado que el modelo de gobierno de la derecha en España durante la crisis de 2008, que ha resumido en "el modelo Villarejo de la corrupción sistemática y los recortes", se repite ahora en la Junta de Andalucía con Juanma Moreno al frente, aunque camuflado con una "cara amable".

Para Garzón, "sigue siendo el mismo modelo de gobierno, el modelo del PP", al que ha pedido frenar en las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio votando a la coalición 'Por Andalucía' que, a su juicio, se ha unido para demostrar "que las cosas se pueden hacer de otra manera" en Andalucía, poniendo a la clase trabajadora en el centro de su programa.

Así lo ha destacado durante su participación en un acto este miércoles en la ciudad de Málaga junto a la candidata a la presidencia de 'Por Andalucía' a la Junta, Inmaculada Nieto, y representantes de otras de las formaciones que integran la coalición de IU, Podemos, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde.

Garzón ha recordado que con la moción de censura a Mariano Rajoy, de la que este 1 de junio se cumplen cuatro años, se cerró una "etapa desastrosa de gobierno de la derecha" que estuvo caracterizada por "políticas destinadas a socavar los derechos de la clase trabajadora" y que permitió "arrastrar durante mucho tiempo la crisis de 2008" porque fue gestionada por "la política del recorte", bajando salarios, recortando en derechos laborales, sanidad, educación y pensiones, ha relatado.

A su juicio, ese modelo "lo vemos ahora en Andalucía", aunque "con cara amable". "Puede ser con cara amable, pero sigue siendo con recortes a los servicios fundamentales, que son los que permiten que las familias puedan vivir", ha dicho Garzón, quien ha abundado en que la política de la derecha "es entregar estos derechos conquistados como un botín a las empresas privadas", sin dar "ninguna solución" a "la inmensa mayoría que no se lo puede pagar".

Por contra, ha destacado que el Gobierno de coalición de España, con PSOE y Unidas Podemos, "ha demostrado que se pueden hacer las cosas de otra manera", y ha valorado el trabajo del Ministerio de Trabajo, "que ha hecho todo lo contrario al PP: proteger a la clase trabajadora". Así, ha apuntado a la subida del Salario Mínimo Interprofesional de "más de un 33%, lo que ha permitido que familias pasen del umbral de la pobreza máxima a llegar a final de mes"; la nueva reforma laboral, "que permite que la mayoría de los contratos que se firman ya sean de carácter indefinido"; así como los ERTE y la protección del salario y del tejido productivo.

También desde su ministerio, el de Consumo, Garzón ha señalado que se han llevado a cabo "importantes avances" en cosas cotidianas como la eliminación de la publicidad de casas de apuestas en las camisetas de los jugadores de fútbol, consiguiendo un deporte "libre" de una publicidad que podía llevar a los jóvenes a "normalizar un tipo de consumo que pone en riesgo su salud y puede ser un quebranto de relaciones económicas, por no hablar de ludopatía".

En este punto, el ministro también ha hablado del reto medioambiental, que va más allá del cambio climático, y ante el que ha pedido que la sociedad "lo asuma", "lo entienda bien" y luche para garantizar un futuro a las próximas generaciones; haciendo especial hincapié en Andalucía y Málaga ante la ausencia de precipitaciones.

"Queda claro que se puede y se debe proteger a la clase trabajadora", ha concluido Garzón, quien ha apuntado entonces que "si no se hizo es porque no había voluntad política y se prefirió destinar los recursos a salvar el sistema financiero". "Esta es la política económica del PP: socializar las pérdidas y privatizar las ganancias".

Con todo ello, Alberto Garzón ha insistido en que si se ha demostrado que "se pueden hacer las cosas de otra manera" es porque detrás ha habido "unidad" en diversas organizaciones políticas que ha permitido tener fuerza en el Congreso de los Diputados, "y eso es lo importante de esta candidatura --'Por Andalucía'--, que reúne a muchas organizaciones distintas pero que tienen claro que debemos trabajar por una causa común y por encima de ellas: proteger a la clase trabajadora".

Junto a ello, ha marcado retos como la pandemia, la guerra, el cambio climático, las generaciones futuras... pero ha pedido que todo eso se aborde "en un espacio de unidad y de reflexión conjunta", donde considera positivo el debate de ideas diferentes. Con estas palabras ha hecho hincapié en la importancia de la organización colectiva para proteger los intereses de los trabajadores, poniendo "la vida en el centro de a discusión política". "Ese es precisamente el núcleo de nuestra candidatura 'Por Andalucía'", ha valorado.

MOVILIZACIÓN PARA EL 19J

De cara a las elecciones el próximo 19 de junio en Andalucía, Alberto Garzón ha llamado a la movilización para frenar a la derecha, pero sobre todo, "para que la gente vuelva a la política". "Me gustaría creer que después de nosotros habrá gente que siga luchando por nuestras causas", ha dicho, apuntando que "sin esa lucha no estaríamos aquí" con todos los avances que se han logrado y que, a su juicio, "amenazan las políticas de recortes".

Así, ha insistido en hablar con los vecinos, los militantes, los amigos... "para que no caigan en la resignación". Al hilo, Garzón ha recordado que en las elecciones andaluzas de 2012 las encuestas daban la victoria al 'popular' Javier Arenas, "pero se movilizó la gente progresista" y gobernó el PSOE. Con estas palabras ha afirmado que "en Andalucía no hay más gente de derecha si no que la izquierda está desmoralizada, y lo que hay que hacer es levantar a toda la gente de Andalucía".

De este modo, ha pedido a los andaluces que "no se queden en casa" el 19J y que en esta campaña "escuchen" las propuestas de 'Por Andalucía' con Inmaculada Nieto a la cabeza, "y se sientan parte de este proyecto". Garzón ha apuntado que quedan 15 días de campaña antes de las elecciones y los militantes y simpatizantes de los partidos de izquierda tienen que ser "nodo para que tenga claro que hay una salida a las políticas de la derecha" y que su modelo de gobierno "lo vamos a echar de la Junta".

"La política es el arte de cambiar todo lo que está a nuestro alrededor", ha valorado Garzón, quien ha alertado de que "por eso la derecha intenta frustrar a la población, para que no haga política" porque, como ha concluido, "si la mayoría social se queda en sus casas seguirá gobernando la minoría privilegiada".