Garzón invita a Mañueco a que en el día de reflexión visite una macrogranja, donde espera una foto de Casado

Augura un susto del PP y afirma que le gustaría dejar a la extrema derecha a las puertas del Gobierno y a la derecha fuera de él

VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)

El coordinador de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha invitado al candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a que, en la jornada de reflexión, visite una macrogranja, donde aún se espera que su líder, Pablo Casado, acuda a fotografiarse.

Garzón se ha expresado así en el acto de cierre de campaña de Unidas Podemos en Valladolid, donde ha acompañado al candidato de la formación a la Presidencia de la Junta, Pablo Fernández, junto a la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y la secretaria de Acción de Gobierno y ministra de Igualdad, Irene Montero, entre otros representantes de IU y Podemos.

En este marco, Alberto Garzón se ha vuelto a referir a Fernández Mañueco como el "candidato de las macrogranjas", al que ha invitado a que este sábado, jornada de reflexión de cara a la de votación este domingo en Castilla y León, visite una de estas explotaciones, donde ha afirmado que aún está esperando a que el presidente del PP, Pablo Casado, acuda a hacerse una foto como se comprometió.

El ministro de Consumo se ha referido así a la polémica con las macrogranjas generada con lo que ha asegurado que fue un "bulo de los lobbys" de las empresas dedicadas a esta actividad que Fernández Mañueco se dedicó a difundir y, cuando lo normal es que las macrogranjas salieran a defenderse y decir lo estupendo que es el modelo, no lo hicieron porque "sabían que es mentira".

A su juicio, lo utilizaron para atacar al Gobierno y dejar de hablar de los problemas de las personas que viven en Castilla y León y de las personas trabajadoras, que es de lo que se trata en una campaña, de hacer rendición de cuentas de los últimos años y hablar de problemas cotidianos.

Sin embargo, ha afirmado que han conseguido "doblarles el brazo" y lograr hablar de los problemas cotidianos, de las macrogranjas, saber lo que es y sus consecuencias, pero al mismo tiempo que el PP "asuma las tesis de la física cuántica" porque mientras había 'populares' movilizándose contra las macrogranjas, "el candidato de las macrogranjas" ha acabado negando que existieran.

El coordinador de IU, que ha recordado que la derecha lleva gobernando en Castilla y León 35 años, desde que él tenía dos, ha apuntado a Unidas Podemos como "alternativa" en unas elecciones convocadas "por interés partidista" en las que ha augurado "un susto" para Fernández Mañueco y en las que lo que le gustaría es "que la extrema derecha se quedara a las puertas del gobierno y la derecha fuera de él".

EXAGERACIONES Y ODIO

Garzón ha criticado el "ruido" del PP del que ha afirmado que le preocupa el uso de "excesos verbales", exageraciones o "difusión del odio" que no reflejan seguridad en sí mismo ni autosuficiencia sino la "fragilidad" del PP, que "está pidiendo la hora, que la campaña no se le haga más larga", lo que a su juicio significa una "oportunidad" para todos los que quieren "el cambio", y ha advertido de que "ahora que no hay votos en las urnas, todavía hay partido".

En esta línea, ha incidido en que "quedan horas", que son las "más importantes en campaña" porque cada vez más gente decide su voto en el último momento, algo que ve "normal" porque la gente esta "cansada" de cierta política, "politiquería", porque cuando enciende la televisión se ve "al candidato de las macrogranajas o a Casado con determinados discursos y le repele".

Garzón cree que hay que intentar "conseguir lo contrario" porque si la gente se aparta de la política los que van a decidir sobre el precio del pan, sobre la sanidad o los servicios públicos va a ser la derecha "que siempre ha querido manejar el país a su antojo".

El ministro, quien ha defendido la valentía de los militantes de IU y Podemos por denunciar y enfrentarse al poderoso, ha asegurado que la candidatura en la que se integra su formación "ha hablado claro" y lo va a seguir haciendo y va a defender a la clase trabajadora pero también al planeta ante una "crisis ecosocial" que se ha visto en fenómenos como los del Mar Menor, las macrogranajas o Doñana, que tienen en común también a unas derechas "negacionistas y mucha gente cómplice" por mirar a otro lado. "Nosotros no, nosotros señalamos", ha aseverado.

"Esta es la candidatura que pone la vida en el centro", ha asegurado el ministro de Consumo, quien ha aclarado que eso significa entender que se habla de calidad de vida digna pero a la vez de economía y ha advertido de que primero hay que cuidarse los unos a los otros, pero el capitalismo "amenaza la vida" y lleva a los límites al planeta, por lo que ha señalado que "lo que hay que cambiar no es el clima sino el sistema capitalista".

Por otro lado, Garzón ha señalado que hay que defender la libertad y la democracia, que sólo existen "si las necesidades de la clase trabajadora están cubiertas", y no las hay si no se puede vivir dignamente, con cosas como las pensiones o la sanidad, que hay quien piensa que "cayeron del cielo", pero que se tienen gracias a que generaciones anteriores lucharon para conseguir esos derechos.

En este contexto, el coordinador de IU ha señalado la importancia de los servicios públicos porque si se quiere luchar contra la despoblación lo que se necesita es que haya asistencia sanitaria, colegios, infraestructuras, tejido social productivo, etcétera, tras lo que se ha incidido en que "el candidato de las macrogranjas" lo que ofrece es bajada de impuestos para que haya menos dinero para todos estos servicios.