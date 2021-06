Garzón lamenta que España no tenga una derecha conservadora "homologable" a la europea y sea parecida a Trump

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha lamentado que España no tenga una derecha conservadora "homologable" a la de Europa como la que representa, a su parecer, la canciller de Alemania, Angela Merkel, y ha acusado a la oposición de "encender la política con palabras gruesas" y un "discurso incendiario".

"Tenemos algo más parecido a Trump, un populismo nacionalista español que está en contra de lo que haga el Gobierno", ha apuntado el ministro durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Preguntado por la concesión de indultos a los presos independentistas por el referéndum ilegal del 1 de octubre, Garzón ha defendido que es una "herramienta legítima y necesaria" que ayuda en la "apuesta por el diálogo, la paz y la convivencia" en un "problema" que España arrastra desde hace "mucho tiempo".

En esta línea, el titular de Consumo ha criticado que PP, Vox y Cs se opongan al diálogo con Cataluña porque, en su opinión, "la alternativa no existe". "La opción de no querer escuchar lo que no te gusta es la antipolítica", ha insistido, al tiempo que ha asegurado que no es partidario de una amnistía para los presos catalanes.

CULPA AL PP DE "DESTROZAR" LA POSIBILIDAD DE LAS RENOVABLES

Sobre la bajada del IVA a la electricidad que ha aprobado el Gobierno hasta el 31 de diciembre, Garzón ha negado que sea un "parche" y ha defendido la necesidad de la medida en este momento. Ha apuntado que el precio de la luz se determina a través del precio de la energía y, ante esto, ha señalado que hay que hacer reformas estructurales y medidas "rápidas".

Al hilo, el ministro ha asegurado que el Gobierno es "sensible" al encarecimiento de los suministros básicos y, en esta línea, ha mencionado la incorporación en la factura de la luz que permitirá, a través de un código QR, comprobar si la potencia se ajusta al consumo para hacer la factura "más transparente".

Asimismo, el coordinador de Izquierda Unida ha culpado al Partido Popular de "destrozar en gran parte", cuando estuvieron en el Ejecutivo, "las posibilidades de energías renovables" en España, cuando el país tiene "capacidad de generar energía" gracias a su clima. Garzón también ha criticado que los 'populares' fueron los que subieron el IVA de la luz al 21 por ciento.

"El Gobierno está tratando de resolver más de 30 años de historia de dependencia energética", ha añadido el ministro, que ha aprovechado la ocasión para reiterar la necesidad de crear una empresa pública de energía, que "sea capaz de condicionar, en gran medida, lo que hacen las privadas".