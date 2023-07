Garzón recrimina a Feijóo que se "esconda" y no vaya al debate de hoy: "No se atreve ni a presentar sus mentiras"

Señala que hay un empate técnico entre bloques y pide el voto a Sumar porque es la clave para arrebatar escaños a Vox en muchas provincias

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El líder de IU y titular de Consumo, Alberto Garzón, ha recriminado al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, su ausencia en el debate de esta noche en RTVE pues revela que se "esconde" y que "no se atreve a presentar ni sus propias mentiras".

Así lo ha indicado a los medios tras participar en un acto de campaña de Sumar en Madrid, junto a la portavoz federal de IU, Sira Rego, y los candidatos al Congreso por esta circunscripción Mariano Pérez, Mercedes Pérez, Paz Serra y José Iniesta.

Garzón ha opinado que al PP le saldrá mal su estrategia de no ir a este debate que sí cuenta con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y los candidatos de PSOE, Pedro Sánchez, y de Vox, Santiago Abascal; dado que la ciudadanía va a estar pendiente de una cita clave en la recta final de los comicios.

Y es que mientras Díaz va a ir con propuestas para mejorar el país, Feijóo "no se atreve ni a presentar sus mentiras" en un "agravio" a la democracia que consiste, precisamente, en la rendición de cuentas de los candidatos a la ciudadanía, su las propuestas de sus programas y la opción de rebatirlas por cada formación.

AVISA DEL CASO DE ARENAS EN 2012: NO FUE A UN DEBATE Y NO GOBERNÓ

De hecho, ha recordado que el dirigente del PP Javier Arenas también optó en 2012 por no ir a un debate entre candidatos pensando que tenía la mayoría absoluta garantizada, cuando al final la izquierda sumó más escaños en esa comunidad.

Por tanto, y cuestionado sobre si cree que Feijóo pudiera acudir dado que tiene hoy la agenda despejada, que esa posibilidad sería una "buena noticia" dado que se podrían confrontar los proyectos del PP y de Sumar. Y es que ha lanzado que el líder de los populares "no se puede esconder para no mentir en televisión", dado que "no tiene absolutamente nada" que ofrecer al país.

LA SITUACIÓN ESTÁ "MUY AJUSTADA" ENTRE IZQUIERDA Y DERECHA

Mientras, Garzón ha resaltado que la campaña electoral revela que la situación está muy reñida entre el bloque progresista y el de las derechas, con un "empate técnico" que se va a dilucidar por "muy poquitos votos" en circunscripciones clave.

De esta forma, ha animado a la población progresista a movilizarse y votar a Sumar, pues es la fuerza que va a permitir decantar escaños en muchas provincias para la izquierda y quitárselos al bloque "reaccionario" de PP y Vox.

"En esos pocos votos van a estar las claves de los próximos cuatro años para este país", ha insistido el ministro de Consumo para reivindicar que el voto útil en estos comicios es Yolanda Díaz.

UN SUMAR FUERTE PERMITIRÁ VENCER LAS RESISTENCIAS DEL PSOE

También ha criticado que el PP está tratando de embarrar la campaña para que no se hable de propuestas y ha insistido en que Sumar es "fundamental" para revalidar el Ejecutivo y que tenga una mejor correlación de fuerzas a la izquierda del PSOE para avanzar en medidas.

El líder de IU ha enfatizado que en esta legislatura había muchas cosas que les hubiera gustado que salieran en materia de vivienda, pero no lo han conseguido porque los socialistas "se resistían".

En consecuencia, votar a Sumar es reforzar el bloque progresista y garantía de una "mejor disposición" para desplegar políticas "valientes" que cambien el "paradigma neoliberal", con regulación de mercados estratégicos donde la vivienda será una "prioridad absoluta".

Finalmente y sobre si cree que el papel discreto de Podemos denota falta de implicación de campaña, Garzón ha rechazado este punto y ha asegurado que compañeros de la formación morada está en los mítines con toda normalidad. Es más, ha proclamado que todos los partidos de la coalición están empujando para que Díaz sea la próxima presidenta.