Garzón no rectifica sus críticas al Rey y el PP le pide que dimita por ser ya un ministro "inservible"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha presumido este miércoles de comunista y republicano y ha evitado rectificar las críticas que dirigió el pasado viernes al Rey, al que acusó de "maniobrar" contra el Gobierno. El PP, por su parte, le ha reiterado la urgencia de que dimita de su cargo por esos ataques al Jefe del Estado y por ser un ministro "inservible" para la defensa de los valores democráticos de la Constitución.

Durante la sesión de control en el Congreso, el diputado del PP Miguel Ángel Jerez ha cargado las tintas contra Garzón, al que ha censurado por atacar el sector turístico, por llamar "golpistas" a la Policía y Guardia Civil y por haber cometido un acto "inaceptable" en democracia, como es "poner en entredicho" la neutralidad de la Jefatura del Estado y el papel que representa en el marco constitucional.

APAGUE LA LUZ Y CIERRE AL SALIR

"En más de 40 años nadie se atrevió a traspasar tantas líneas rojas y conducirnos a una crisis institucional sin precedentes", ha dicho Jerez, quien ha criticado al Gobierno por tener "secuestrada" las funciones del Jefe del Estado, por "maltratar" al Poder Judicial y por pretender "liquidar por la vía rápida" el régimen del 78.

"¿Piensa usted rectificar o dimitir?", le ha planteado Jerez a Garzón, al que ha afeado que haya roto su promesa de lealtad al Rey con la que asumió su cargo y de quien ha dicho que es actualmente "el que menos aporta a España y el más prescindible de los 23". "Ha agotado su vida útil, apague la luz y cierre la puerta al salir", le ha soltado.

En su respuesta, el titular de Consumo ha subrayado que la Constitución de 1978 "explicita claramente la neutralidad de las instituciones fundamentales, incluyendo la Jefatura del Estado", pero no ha querido ir más allá en sus palabras.

"QUIEREN A LA CORONA LO MISMO QUE AL PODER JUDICIAL"

Sí ha acusado a los 'populares' de ser ellos quienes "no tienen interés en la neutralidad de las instituciones" e incluso de no ser "constitucionalistas". "Ustedes quieren a la Corona lo mismo que al Poder Judicial, para echárselo a la cabeza a los que no piensan como ustedes", ha manifestado.

"Y por eso --ha proseguido-- se enorgullecen de utilizar las salas judiciales para interés propio, utilizaron a la Policía para espiar a los rivales e inventar pruebas y saquearon las instituciones durante muchos años".

Garzón ha lamentado que el PP vea "antiespañoles" a todo aquél que no concuerde con su idea "reaccionaria" de lo que es España y que no acepte otra visión de país. "Pero hay otros españoles que pensamos de forma diferente a ustedes y somos igualmente españoles y no usamos las instituciones para lanzárselas al resto", ha insistido.

En todo caso, ha concluido apuntando que, a tenor de las sentencias judiciales, el PP está "más tiempo cerca del delito que cerca de la Constitución". "Ustedes son muchas cosas pero no son constitucionalistas", ha zanjado.