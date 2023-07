Garzón: "Solo si Yolanda Díaz es presidenta del Gobierno podemos ampliar derechos y conquistas sociales"

MÁLAGA, 18 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado que "sólo si Yolanda Díaz (Sumar) es presidenta del Gobierno" se pueden "de verdad ampliar derechos y conquistas sociales para las familias trabajadoras", apuntando que "la alternativa, la hemos visto ya".

En un acto en la capital malagueña junto con los candidatos de Sumar por Málaga al Congreso y Senado, Toni Valero, Mar González, Rafa Herrero, María José Torres, Patricia García y Rosario Luque, ha instado a votar a Sumar para "garantizar que las políticas de izquierdas que pongamos en marcha a partir del domingo impidan que volvamos a tener miedo de que la reacción gobierne nuestro país".

"Y eso solo se puede hacer si Yolanda Díaz es presidenta del Gobierno, porque nadie más ha tenido la valentía de hacer frente al poder económico y a quienes se resisten a los cambios; valentía para fortalecer los servicios públicos como la sanidad o la educación, para imponer los impuestos a los ricos, para poder luchar contra la desigualdad, valentía para seguir subiendo los salarios y seguir cambiando el paradigma de este país", ha dicho.

En este sentido, ha añadido que Díaz ha tenido también "valentía para poner en marcha todas las políticas públicas que impidan que nuestro futuro, nuestro destino, lo decida una fuerza inconsciente llamada mercado, porque el mercado limita la vida", apostando por "garantizar que toda la gente tiene satisfecho un mínimo nivel de necesidades cubiertas, en sanidad, en educación, en vivienda, en pensiones, en salarios y en una serie de derechos y servicios públicos que garantizan el desarrollo de la vida digna".

Así, Garzón ha incidido en el llamamiento a toda la izquierda para votar por Sumar "y no solo para frenar a la derecha extrema y del PP" sino también porque "necesitamos reforzar un bloque de izquierdas con políticas de izquierdas y con la capacidad y la valentía suficiente de poder desarrollarlas en el día después".

En este punto, ha asegurado que "muchas políticas de izquierdas si no hubiera sido por la presión de gente como Yolanda Díaz y de este espacio político y de los partidos que lo conformamos no hubieran podido salir adelante porque nuestro socio, el PSOE, no ha tenido ni la audacia ni la valentía para llevarlas a cabo".

"Ha sido la presión de Sumar del espacio político conformado por IU, por Podemos y por el resto de fuerzas políticas las que han conseguido sacar adelante políticas que hoy benefician a las familias trabajadoras", ha incidido Garzón, entre las que ha nombrado el salario mínimo o políticas públicas en educación y vivienda.

Para el ministro, el propósito de Sumar, "que tiene muy claro que los problemas de la ciudadanía son los problemas que se colocan en el centro", es "tener la valentía suficiente para socavar las fuerza cultural y social en la sociedad de las derechas", que, ha apuntado, "cuando gobiernan no titubean".

"Las izquierdas tenemos el deber, cuando estamos en el Gobierno, de fortalecer y cohesionar, defender y blindar los servicios públicos, ampliar los derechos y ser capaces de enfrentarnos al poder económico que va a ser siempre renuente a esas transformaciones", ha apostillado.

Para Garzón, "una enorme crisis ecosocial es el resultado de la lógica absolutamente destructiva de un modelo de producción y consumo llamado capitalismo, que está sumiendo no sólo a la población en innumerables procesos destructivos sino también está aniquilando nuestro planeta y el entorno natural del que vivimos", lo que supondrá "dejar a las generaciones que vienen un mundo mucho peor".

Pero ha defendido que "sólo Sumar incorpora en su programa, programa, programa, las medidas necesarias para empezar a tratar todo esto, porque el cambio climático no afecta a todo el mundo por igual" y ha asegurado tener "miedo del negacionismo climático de las derechas pero también de los que no lo niegan pero no hacen nada". Además, ha recordado que "han intentado caricaturizar" posiciones.

Ha considerado que hay "unas derechas prepotentes, mentirosas, a las que prácticamente les da igual cualquier argumento y cualquier dato u hecho con tal de acceder al poder, que han bombardeado a la izquierda y a compañeros y a compañeras criminalizándolos, atacándolos de una manera absolutamente desproporcionada, de una manera absolutamente inapropiada en cualquier democracia, y que están a las puertas de poder gobernar".

Por eso, ha instado a también movilizarnos porque nuestra movilización, basada en la esperanza y en el deseo de construir una sociedad más justa", al tiempo que ha señalado que Sumar "es un proyecto que reúne a toda la izquierda, que ha costado mucho tiempo construirlo pero que encarna en la figura de Yolanda Díaz mucho de nuestras esperanzas y de nuestros anhelos y es verdad que la tarea puede ser compleja porque es ambiciosa".

Según Garzón, "van a ser muy pocos votos los que decanten la balanza en favor del progreso, del avance social en favor de la izquierda, en favor de Sumar o, por el contrario, en la balanza de la reacción, del retroceso y de la derrota de muchas conquistas sociales que ha costado mucho conseguir".

Ha asegurado que en esta recta final de la campaña "parece que para muchos partidos son cuestiones menor el proyecto político", pero ha indicado que "los que venimos de una tradición política donde el programa, programa, programa es lo que importa tenemos que seguir haciendo pedagogía, seguir explicándole a la ciudadanía todo lo que nos jugamos en elecciones como estas".

En este punto, ha recordado el caso del que fuera candidato del PP al Gobierno andaluz Javier Arenas, que en 2012 "iba tan sobrado que no se presentó a un debate televisión y perdió la mayoría absoluta que realmente solo tuvo en las encuestas", por lo que ha incidido en que "incluso aquellos que piensan que el PP y las derechas tienen todo el camino hecho decirles que aún no se ha votado".

"Nos queda mucho que hacer para conseguir el mayor número de votos de Sumar a favor de blindar los servicios públicos, de aumentar los salarios y garantizar unas condiciones dignas para las familias trabajadoras y todo esto lo hacemos porque creemos en ello porque sabemos que somos herederos de una lucha que viene de atrás y es una lucha que continuará", ha dicho.

Garzón no se presenta en estas elecciones y al final de su intervención ha agradecido el "cariño y el apoyo recibido de los malagueños y las malagueñas" durante los 12 años en los que ha representado a la ciudadanía en el Congreso de los Diputados y estos últimos como ministro en el Gobierno de España.