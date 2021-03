Gayo (Telefónica) respalda el proceso de consolidación del sector en España

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, ha señalado que la compañía respalda el proceso de consolicación del sector en España, al considerar que puede dar origen a operadores más fuertes con más capacidad de invertir, lo que puede ser positivo para el país.

Durante su intervención de los Tecnodesayunos Arca, donde ha sido entrevistado por el periodista de 'Expansión' Ignacio del Castillo, Gayo ha señalado que "se están dando las condiciones", no solo en España, para que ese proceso se produzca. "El resultado final para el sector y para el desarrollo del país va a ser positivo, seguro", ha subrayado.

Tras dejar claro que la infraestructura es su 'core', la base de negocio de la compañía, aunque su "razón de ser" son los clientes, Gayo ha indicado que Telefónica ha intentado siempre "marcar el paso" con la innovación, apostando por ser líder en fijo, fibra 4G y ahora en el 5G, con una oferta segmentada.

Ha destacado la apuesta de la compañía por la diversificación, donde además de entrar en negocios 'verticales' como las alarmas o el coche conectado, explora actualmente entrar en el negocio de la energía o la salud, así como en otros de carácter "masivo".

"Estamos explorando varios negocios, como la energía, pero también otros. Como empresa, nuestra capacidad comercial, de instalación, de uso de datos, etc. nos permite tener una posición diferencial. También en salud, en todo lo que tiene que ver con el manejo de información del cliente. Buscamos negocios que sean masivos, no de nicho. Estamos siendo capaces de compensar la caída de ingresos de conectividad, pero tratamos de maximizar los dos, no compensar uno con otro", ha explicado.

Gayo cree que en los próximos tres años el sector de las telecomunicaciones tiene que volver a tener "relevancia absoluta", y ha resaltado que la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de tener un sector fuerte en España, dado que está llamado a desempeñar un "papel fundamental" en la transformación digital.

CAMBIO EN LA ESTRATEGIA COMERCIAL

El presidente de Telefónica España ha hecho hincapié en el cambio impulsado en su estrategia comercial, desmarcándose de una estrategia agresiva basada únicamente en precio y promociones.

"Preferimos un mercado más estable porque puedes desarrollar tus planes a futuro. Esos mercados tan agresivos no son nada buenos para el sector, otra cosa es que utilices la promoción como un gancho comercial, pero no tiene sentido la continua búsqueda de ese contexto promocional", ha señalado.

Aunque ha reconocido que cuando se frena esta política comercial "puedes tener peores números", ha remarcado que la estabilidad de los mercados es buena para el sector y los clientes. No obstante, ha señalado que el Arpu convergente (ingresos por cliente) de la compañía se mantiene en torno a 91 euros pese a la pandemia, un 50% superior al de sus competidores.

Respecto al mercado mayorista en España, ha señalado que debe ser "racional", de modo que permita poner en valor las infraestructuras. "Nuestro gran activo es la propia infraestrucutra y la política mayorista tiene que ir dirigida a rentabilizarla", ha remarcado.

Sobre las áreas de negocio de la compañía donde más ha impactado la pandemia, ha citado el roaming -por la ausencia de visitantes extranjeros- el tráfico internacional y también en la venta de hardware, aparte del impacto que está teniendo en las empresas y en el ámbito residencial y que acaba repercutiendo en la compañía.

Preguntado por qué hay compañías que basadas exclusivamente infraestructuras que están consiguiendo múltiplos mayores, Gayo lo ha atribuido a que se trata de un negocio más estable y previsibilidad con fondos para invertir. "¿Por qué no aflora ese valor en Telefónica? Esa es nuestra pelea y nuestra esperanza, demostrar que lo que hacemos tiene el mismo valor que una empresa exclusiva de infraestructuras. Es muy difícil que alguien rentabilice su red de fibra como lo hace Telefónica. Tenemos que convencer al mercado.

Sobre si se plantean vender parcialmente la red de fibra en España, que conecta a 25 millones de hogares, Gayo ha afirmado que eso son especulaciones, y ha remarcado que la compañía tiene una red de fibra que está rentabilizando "de manera excelente".

En este sentido, ha mostrado su firme creencia en la utilización por la compañía de sus propias infraestructuras. "Separarte de partes de la red que determinan el servicio al cliente eso no está en la estrategia de Telefónica", ha subrayado.

En cuanto a la apuesta por el 5G, Gayo ha afirmado detectar en el Gobierno que esta tecnología va a ser relevante para la digitalización del país. "Nos abre un abanico de posibilidadaes enorme, pero grado de incerticumbre relevante sobre cómo se va a hacer tangible", ha indicado.

EL PRECIO DE LA SUBASTA

Respecto a si los precios de la subasta de espectro fijados por el Gobierno son muy elevados, ha abogado por esperar a que salga el decreto para juzgarlo, y ha señalado que el precio es una medida de sensibilidad sobre el interés y la importancia que se le da a esa tecnología, por lo que ha pedido que esos precios "reflejen la sensibilidad que hay en el Gobierno".

En cualquier caso, ha avanzado que a partir de julio de este año los despliegues de redes 5G van a acelerarse en España, y Telefónica "va a liderar" ese proceso. La compañía espera empezar a monetizar primero ese despliegue en el mundo empresarial, pero también en el ámbito residencial en audiovisual.

En lo relativo a los fondos europeos Next Generation EU, ha remarcado que son una oportunidad histórica para un cambio en el tejido productivo del país. "El horror que hemos vivido con la pandemia va a tener una consecuencia buena", dado que dichos fondos pueden ayudar en ámbitos como el despliegue de redes, la digitalización de empresas, la y formación y la capacitación.

Telefónica, como empresa sistémica, ha creado una dirección específica para ayudar a canalizar y gestionar dichos fondos para coadyuvar "de la manera más rápida posible" a la transformación del país. "Si produce una transformación digital de este país, Telefónica se beneficiará de ello", ha incidido.

"El capítulo de transformación de las pymes es fundamental. Hay una oportunidad única a través de digitalización de dar ese salto de productividad", ha remarcado Gayo, quien ve muchas posibilidades también en la educación (capacitación de alumnos, de formadores, de tenología de las aulas o la formación profesional).

"EL FÚTBOL ES IMPORTANTE, PERO NO A CUALQUIER PRECIO"

En el plano audiovisual, ha dejado claro que el fútbol "es muy importante" en la oferta de la compañía, y ha expresado su interés ante la próxima licitación por parte de la Liga de los derechos para el próximo trienio, pero no a cualquier precio.

"La crisis que vive el fútbol por la pandemia pone en duda los modelos económicos de los clubs. El fútbol forma parte importante de nuestra oferta, pero no a cualquier precio. Hay que dar al fútbol el valor que tiene hoy, que no permite los mismos niveles de inversión que antes", ha dejado claro.

"Evaluaremos la licitación, las alternativas y tomaremos las decisiones correspondientes. Interés tenemos, pero hay que poner a cada cosa su valor correspondiente. El parque de usuarios que ven el fútbol no ha bajado. El fútbol hay que ajustarlo al valor que se consiga a través de él", ha agregado.

Ha afirmado que no le consta que Orange quiera salirse del negocio del fútbol al considerarlo muy caro, pero si llegara a suceder, afirma que la compañía sabría manejarlo. "Hemos vivido distintos escenarios y estamos cómodos de poder competir en cada uno de ellos", ha indicado.

A este respecto, ha recordado que Vodafone se salió del fútbol y eso permitió a Telefónica recobrar sus niveles de ingresos y de Ebitda al recuperar esos clientes. "Sabemos como manejarlo", ha insistido.