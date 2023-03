Gema Aldón abandona definitivamente 'Supervivientes' por una lesión en el codo

MADRID, 30 (CHANCE)

Finalmente se han cumplido los peores pronósticos para Gema Aldón, la hija de Ana María Aldón abandona el concurso de 'Supervivientes' debido a problemas médicos. Después de varios días quejándose de una lesión en el codo que le impedía disfrutar de la isla con normalidad, el equipo médico del programa había decidido apartarla de sus compañeros por unas horas para realizarle todo tipo de pruebas y descartas probelmas mayores.Entre lágrimas la joven dejaba a sus compañeros en la isla para enfrentarse al diagnóstico médico que finalmente le ha llevado a abandonar los Cayos Cochinos para poder ser atendida debidamente ya en España. Demostrando su fortaleza y sus ganas de seguir con el concurso, Gema había seguido con su vida en la isla a pesar de la lesión y es que, en los últimos días, la habíamos visto incluso pescar. "Tirando para adelante como los de Alicante", contestaba la superviviente cuando el presentador le preguntaba por su estado. "Estoy rabiando", decía sobre su dolor."Era un programa que me encantaba desde siempre, en el que estuvo mi madre, pero me voy sabiendo que lo he dado todo. Espero que la gente haya visto que aún cuando me dolía el codo, seguía pescando y seguía haciendo pruebas. En ningún momento me rendí", decía Gema antes de abandonar definitivamente el concurso. Como era de esperar, Ana María Aldón también se mostraba muy emocionada desde el plató: "No se ha rendido nunca, tiene mucho amor propio. Se ha perdido a una gran superviviente" ha sentenciado.