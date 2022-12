Gema Aldón asegura que tiene buena relación con su madre a pesar de su exclusiva

MADRID, 8 (CHANCE)

Tras su dura exclusiva hace una semana para la revista Lecturas y su posterior entrevista en el 'Deluxe', Gema Aldón ha reaparecido este jueves en Barcelona para grabar un videoclip del cantante Edyn Carvajal y ha aclarado en qué punto se encuentra la relación con Ana María Aldón.

Europa Press ha hablado en exclusiva con la joven y nos ha dejado claro que su madre nunca le ha abandonado a pesar de que se pueda entender así en su última exclusiva: "mi madre nunca me ha abandonado, yo me he sentido así, ha habido momentos en los que la he necesitado y tenía problemas con su familia política y no estaba allí, pero eso no significa que me haya abandonado".

Gema nos asegura que ya ha aclarado con ana maría los malentendidos fruto de esta entrevista: "yo hablo con mi madre diariamente, no es que nos tengamos que sentar. Quizás yo no le había contado nunca mis sentimientos y nunca me había abierto de esta manera y ahora como soy fuerte no me importa abrirme en canal".

Eso sí, la hija de la diseñadora ha deja claro que todo lo que dijo es lo que quería decir: "no se ha malinterpretado nada, es lo que quería decir, yo lo recordaba como un pasado que ha tenido muy malo, tampoco lo dije para que se sintiese mal" y le manda un mensaje a su madre dejando claro que no hay mal rollo entre ellas: "no tengo nada que recriminarle a mi madre, está todo olvidado, ¡qué te quiero mami!".