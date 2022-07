Gema Aldón continúa la batalla contra la familia Ortega Cano: "Me he dejado muchas cosas por decir, algún día contaré"

MADRID, 31 (CHANCE)

La batalla entre Gema Aldón y Gloria Camila no ha terminado. A pesar de que la hija del torero desmintiera algunas de las acusaciones que Gema le había hecho anteriormente, siguen en duda muchas de las cuestiones que planteó la hija de Ana María Aldón.

Gloria Camila pedía públicamente que las cosas se solucionaran en casa sin necesidad de llegar al punto en el que estaban, pero parece ser que la hija de Ana María no tiene las mismas intenciones, ya que ella misma no descarta volver a sentarse en plató para hablar: "Algún día contaré".

Gema sigue convencida de que toda la verdad saldrá a la luz próximamente y tras su paso por el programa asegura: "Me siento bien. Me he dejado muchas cosas por decir".

Además, vuelve a insinuar que sigue guardando un as bajo la manga y que no se va a quedar callada: "Algo se ha quedado en el tintero, pero ya se dirá en su momento". Parece ser que no será la última vez que veremos a Gema en televisión.

Finalmente, sobre el estado anímico de Ana María Aldón, Gema confirma que su madre sigue recuperándose actualmente mientras cuida su salud mental.