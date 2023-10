Gema Aldón defiende a su madre de Gloria Camila a pesar de no estar de acuerdo con su boda

MADRID, 2 (CHANCE)

Tras anunciar su compromiso con Eladio, Ana María Aldón ha provocado multitud de comentarios sobre su temprana boda tan solo cinco meses después de conocer a su prometido. Su hija Gema, no dudó en dar su más sincera opinión recalcando que era un compromiso muy precipitado: "Lo único que digo es que se espere un poco y lo conozca mejor".

Unas palabras que parece ser que no sentaron muy bien a su madre, quien ha optado por mantenerse alejada del foco mediático y no dejarse ver en plató durante los últimos días. Por su parte y a pesar de no estar de acuerdo con la boda, Gema ha reconocido que asistirá a ésta si se llega a celebrar: "Claro, habrá boda. ¿Qué voy a hacer? ¿No voy a ir?".

La hija de Ana María Aldón insiste en que le parece muy pronto que la diseñadora se haya comprometido con su pareja, Eladio: "Yo opino y lo vuelvo a decir que a mí me parecía muy pronto. Lo volveré a decir y lo volveré a repetir porque es lo que a mí me pareció". Aun así, le desea toda la felicidad del mundo: "Que sean muy felices".

En cuanto a si tiene que darle algún consejo: "Yo no sé. Todavía soy muy joven para darles consejos a ellos, saben lo que tienen que hacer". La joven confiesa que no le sentaron muy bien las palabras de Ana María hacia ella en televisión: "Tampoco me sentaron muy bien las de ella". Además, ha aprovechado el momento para volver a cargar contra Gloria Camila, pidiéndole que deje de meterse en la vida de su madre: "Gloria que sea feliz y que no juzgue a los demás".

Por el momento, Gema asegura que prefiere que pase tiempo para poder hablar las cosas mejor con su madre, tal y como lo ha confesado en "Así es la vida": "Sigo dejando que pase un poco de tiempo, no he hablado con ella todavía. Ni un whatsapp. Somos las dos de carácter muy iguales. No quiero una disputa con mi madre por un comentario que he hecho sin mala intención".

Mientras tanto, José Antonio Avilés ha continuado afirmando su teoría de que en el momento que se perdonen ya se acaba el "montaje", algo a lo que Gema ha contestado: "Mi madre tiene su trabajo en su televisión. Esto no tiene nada que ver con que si me dejo hablar con mi madre o no".

Finalmente, la hija de Ana María ha contado al equipo de Europa Press que aunque no ha tenido la oportunidad de hablar con su madre para arreglar las cosas, está muy contenta tras su éxito en una plataforma para adultos: "Mi familia con ese tema bastante sorprendida pero es mi vida y lo aceptan, hasta les enseño las fotos".