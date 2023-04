Gema Aldón y Gabriela Arrocet ya vuelan de regreso a España desde 'Supervivientes'

MADRID, 3 (CHANCE)

Mientras que el resto de concursantes de 'Supeervivientes' siguen con su aventura en Honduras, Gema Aldón y Gabriela Arrocet acaban con la aventura y ponen rumbo a España. Si la hija de Ana María Aldón era retirada de la convivencia la semana pasada debido a una lesión en el codo, la sobrina de Edmundo Arrocet no conseguía el apoyo del público y se convertía en la expulsada definitiva de esta semana.Aunque Gema Aldón ha logrado conquistar a los fans del concurso con su maravilloso paso por la isla donde lo ha dado todo, la joven se ha visto obligadad a abandonar el concurso por motivos médicos. "Me da mucha pena porque tenía muchas ganas de seguir" reconocía Gema al conectar con Ion Aramendi. Con un diagnóstico complicado debido a una fisura en el codo que se ha visto agravada por una infección, Gema pone rumbo a España para que la puedan tratar como se debe. Tras haber forjado una bonita amistad con Alma y Jonan Wiergo, la joven se despidió de ellos pidiendo que lleguen a la final mientras mostraba una actitud muy diferente con Raquel Mosquera: "No vamos a tener una despedida bonita porque no me caes bien" le dejaba claro Gema a su ya ex compañera de concurso.Con un paso por la isla mucho más fugaz, Gabriela Arrocet también pone rumbo a España tras haber sido la menos votada por el público. Con dolor de oído e intentándo resguardarse de aire de todas las formas posibles, la sobrina de Edmundo recbía la noticia de su vuelta a España con alegría por sus compañeros que se quedan allí para continuar la aventura.