Gema Aldón, mensaje a Ortega Cano tras su divorcio de su madre: "Que aproveche ahora que está soltero"

MADRID, 4 (CHANCE)

Desde que saltó al 'ruedo mediático' en plena crisis de Ana María Aldón y José Ortega Cano después de una década en un discreto segundo plano, Gema Aldón dejó claro que su único deseo es que su madre fuese feliz y, lo tenía claro, eso pasaba por romper su matrimonio con el torero.

Sin pelos en la lengua, la hija de la andaluza arremetía contra el padre de su hermano José María, contra Gloria Camila y contra la familia Ortega Cano, asegurando que no pensaba permitir que volviesen a hacerle daño a su progenitora con sus ataques y sus menosprecios: "Lo mejor que le puede pasar es separarse porque esto no va a llegar a ningun lado y quiero que salga de ahí" aseguraba hace unas semanas.

Quien sabe si siguiendo sus consejos, poco después Ana María Aldón anunciaba su decisión firme de romper su matrimonio y emprender una nueva vida lejos del torero. Algo con lo que Gema ha reconocido ante los micrófonos de Europa Press, no puede estar más feliz: "Yo me alegro mucho de que mi madre haya decidido por fin ser feliz porque se lo merece. Llevaba tiempo deseando que esto pasara y a mirar un poquito por su felicidad que a mí lo que me duele es mi madre".

Sin embargo, y aunque pueda parecer sorprendente, la joven deja claro que con Ortega Cano "no tengo ningún problema, ni como dice la gente he hablado malamente". "No voy a hablar malamente porque yo no he tenido ningún problema con él, lo que sí es que no me gustan ciertas actitudes y ya se arreglará como se pueda" reconoce.

En esta nueva etapa de su vida Ana María ha revelado que le gustaría volver a ser madre en solitario. Un deseo que Gema no ve nada claro y, con una sonrisa, le ha aconsejado "que se distraiga con mi niña, que ya tiene una nieta y dos hijos muy bonitos". "Que ella haga lo que quiera, pero yo creo que ya tiene bastante. Allá ella con su vida" afirma, sin ocultar su sorpresa al enterarse por la prensa de que ya ha visitado una clínica de fertilidad: "Bueno, ¿ha ido a la clínica? Sabes tú más que yo".

Por último, y sin tomarse demasiado en serio las declaraciones de Ortega Cano asegurando que al final se tendrá que ir de nuestro país por el acoso mediático que está sufriendo - "no he escuchado nada pero yo también me voy a ir de España ahora mismo" ha ironizado - Gema no ha dudado en mandar un mensaje al torero después de que éste bromease con que está "que quita el sentío" y exclamase un espontáneo "vamos a ligar": "Ay, pues mira, hace bien y que aproveche ahora que está soltero. Ahora que puede".