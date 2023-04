Gema Aldón no se muerde la lengua cuando se le pregunta por Gloria Camila en la comunión de su hermano

MADRID, 29 (CHANCE)

José María Cano Aldón ha celebrado hoy su primera comunión y ha conseguido reunir a sus padres, después de que firmaran su divorcio hace unos meses, como hace tiempo no les veíamos ante las cámaras. Muy emocionados y felices por su hijo, José Ortega Cano y Ana María Aldón han demostrado que el bienestar del pequeño está por encima de todo y que no hay mayor felicidad para ellos que verle bien a él.

Aunque la comunión ha sido todo un éxito, ha habido grandes ausencias: Gloria Camila, que no ha podido asistir debido a que tenía que hacer exámenes; Conchi Ortega, hermana del torero, que siempre ha tenido una relación distante con Ana María por haber hablado de ella en los platós; y Michu, que tampoco ha gozado de buen rollo con la familia del diestro.

Con esta armonía familiar que hemos vivido no nos esperábamos que a la salida de la comunión Gema se atreviese a lanzar un dardo envenenado a Gloria Camila ante las cámaras y es que nos ha asegurado que "no he echado de menos a nadie" cuando le preguntamos por la ausencia de la hija de Ortega.

Hemos podido hablar con ella después de esas declaraciones y nos ha confesado que no va a tener en cuenta los malos rollos con la familia de Ortega: "yo voy a disfrutar de la comunión de mi hermano y no quiero saber nada de otros temas que no sean la comunión de él". Dispuesta a celebrar por todo lo alto la comunión: "ahora a disfrutar y celebrar que es un día de celebración" Gema no responde al preguntarle por la ausencia de Gloria Camila: "perdona, yo...".