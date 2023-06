Gema López reflexiona tras el fin de 'Sálvame'

MADRID, 24 (CHANCE)

Gema López es uno de los rostros más conocidos de 'Sálvame Diario' en estos últimos años y, como no podía ser de otra manera, este viernes no se quiso perder el último programa. La colaboradora acudía a la gran fiesta organizada por el espacio en las inmediaciones de Mediaset y hablaba para los micrófonos de Europa Press reflexionando sobre el futuro y lo que ha significado esta etapa.

"Para mí, hoy ha estado Mila y ha estado Jorge. Para mí, han sido dos personas que han sido vitales en este programa" nos confesaba Gema cuando le preguntábamos por el programa más especial de 'Sálvame' y nos aseguraba que "el día de mañana, de nuestros nombres mucha gente se habrá olvidado, pero no se van a olvidar el de Jorge, el de Mila, el de Belén, el de los Kikos y el de Lydia".

Gema también nos confesó que en sus inicios "pensé que nunca iba a poder empatizar con los dos Kikos" de hecho nos desvelaba que "entré muerta de miedo diciendo 'verás tu ahora cómo soy yo y cómo son ellos'", pero sin embargo "les tengo muchísimo cariño".

En cuanto al futuro, Gema nos aseguraba que "no tengo todavía nada" y que ahora solamente "necesito descansar, necesito un poquito de vacaciones. Necesito digerir estos 12 años y luego ya veremos" dejando así un final abierto a su etapa profesional. De hecho, la periodista concluía asegurando que "no estoy cerrada ni a quedarme aquí ni a irme allí. Me gusta trabajar, me gusta mi trabajo y si cuentan conmigo, allí estaré".