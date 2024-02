Gema Serrano arremete contra Carmen Borrego por su fichaje en 'Supervivientes'

MADRID, 28 (CHANCE)

La participación de Carmen Borrego en 'Supervivientes 2024' ha levantado una oleada de comentarios. La mayoría positivos, ya que muchos seguidores de las Campos piensan que va a dar mucho juego, pero también negativos de los que no entienden su fichaje después de jurar y perjurar que no quería participar en ningún reality tras su paso por la casa de 'Gran Hermano' y su incidente con Payasín.

Europa Press ha hablado en exclusiva con Gema Serrano, amiga de Edmundo Arrocet, sobre la participación de Borrego y se ha mostrado de lo más sincera: "A Cayos Cochinas le viene muy bien tener fauna nueva".

Además, nos ha asegurado que su fichaje "no me sorprende nada de esa señora, la verdad" y ha comentado que "lo que pasa es que, siendo 'Supervivientes', lo que tengo que tener claro es que la gente que está al lado va a ser superviviente sí o sí este año", haciendo referencia a que van a tener que soportarla: "Van a tener que sobrevivir a ella. Nunca mejor dicho el nombre del programa, oye. Y además se en Cayo Cochino, tú verás. Si es que le viene todo al dedo, ¿no?"

En cuanto a qué opinión tiene de Carmen como persona, Gema nos ha asegurado que "ni me cae ni me deja de caer. Sabes que no tengo yo debilidad por esta señora. Igual nos sorprende, no creas. Pero vamos, no seré yo su mejor defensora", pero ¡ojo! no se propone para defenderla: "No creo que me quiera siquiera para decir nada bueno de ella".

Si le preguntamos porqué cree que la hija de María Teresa Campos ha decidido sumarse a esta aventura, Gema lo tiene claro: "Por dinero. Obviamente... ¿por qué se va a embarcar en una aventura de estas? si esta señora ha dicho siempre que no iba a ningún reality, es más, no se atrevió incluso"

Carmen no le convence, pero Kike Calleja sí, de él nos ha dicho que "va a ser muy buen participante y yo creo que la va a ayudar bastante como amigo de la hermana que es. Pero, ¿quién la va a defender? ¿Tiene alguien que la defienda o...?".

Por último, la amiga de Bigote Arrocet, también opinaba sobre el romance de Alejandra Rubio con Carlo Costanzia: "Si está feliz... Estar enamorada es lo mejor que puede hacer. Estar enamorada y salir adelante como cualquier otra niña con esta edad, lógicamente".

Eso sí, no entiende que se queje de la exposición pública cuando los dos son rostros conocidos: "Lo que pasa es que no se enamora de un fontanero o de un taxista, o de una persona que sea de un código normal. Siempre nos enamoramos de alguien que es un poquito superior y entonces, claro, lo normal".