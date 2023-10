Gema Serrano desvela qué se ve en las fotografías del pasado con Edmundo Arrocet

MADRID, 22 (CHANCE)

Gema Serrano lleva estas últimas semanas apareciendo en los platós de televisión después de que se hablasen de unas fotografías del pasado con Edmundo Arrocet en las que se vería como entre ellos había algo más que una relación laboral o una amistad. La empresaria ha asegurado por activa y pasiva que nunca ha tenido nada con el humorista, pero aún así, su testimonio siempre se pone en duda.

Este sábado, Europa Press ha podido hablar en exclusiva y lo cierto es que nos hemos encontrado con una Gema cansada de que se cuestionen sus palabras y ha arremetido directamente contra las hermanas Campos, Terelu Campos y Carmen Borrego: "Tenían que cuidar perfectamente de su madre, como he hecho yo, tenían que haber cuidado y protegido a su madre, como he hecho yo, no haber vendido todo, eso es lo que se hace por una madre".

Además, nos ha asegurado que nunca se hubiese enfrentado con ellas si se hubiesen puesto en contacto con ella hace años: "Te diré que si se hubiesen puesto en contacto conmigo cuando salió esto hace muchos años, esto no habría pasado".

La amiga y socia de Edmundo ha dejado claro que no tiene miedo a las posibles medidas legales que puedan tomar las campos: "Para tomar medidas hay que tener un argumento sólido y exponer una demanda, cuando lo tengan, igual, pero no tienen nada" y nos aseguraba que seguirán hablando del humorista en televisión porque necesitan estar en el medio: "Van a seguir abriendo porque tienen que seguir estirando el chicle, yo no necesito esto, se dedican a criticar la vida de los demás, no es un trabajo como tal".

En cuanto a la relación que tiene con el cantante, Gema nos ha desvelado que "la verdad es que somos amigos y lo vamos a seguir viendo, hablé ayer mismo con él, tenemos una conversación continúa, me ha mandado vídeos y sabe que no hay nada" y ha aclarado que en las famosas fotos de las que se ha hablado no hay tonteo: "Son dos besos, para que la gente lo entienda, solo se ve la parte de arriba de la cabeza, los hombres y la cabeza, lo de horcajadas no sé de dónde lo han sacado".

Además, no entiende que las campos la critiquen ya que lo único que ha hecho es defenderse de lo que se ha dicho de ella: "Lo que no es normal es que sus propias hijas estén vendiendo todas las penurias que hay en su casa y cuando salgo yo a defender de una acusación que me hacen de unas fotos que no se ve nada vengan a decir que soy una aprovechada, me parece penoso".