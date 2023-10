Gemma Serrano, amiga de Edmundo Arrocet, arremete sin piedad contra las hijas de María Teresa Campos

MADRID, 6 (CHANCE)

Íntima amiga de Edmundo Arrocet desde hace años, Gemma Serrano saltó a la fama tras ser fotografiada abandonando la casa de soltero del humorista cuando este mantenía una relación con María Teresa Campos. Unas imágenes que desataron una gran polémica por la supuesta infidelidad del chileno a la presentadora, que él negó rotundamente en su día y que ha vuelto a negar en su exclusiva en 'Diez minutos' tras la muerte de la que fue su pareja durante seis años.

Una entrevista sobre la que ahora se pronuncia Gemma, que no ha dudado en salir en defensa de Bigote y arremeter duramente contra Terelu Campos y Carmen Borrego después de que el ex de Teresa haya insinuado que las hermanas no se preocuparon por su madre durante el tiempo que duró su relación con la malagueña.

"Yo en realidad no la veo demoledora, veo que es una entrevista bastante clara y muy prudente" afirma Gemma, que no ha dejado pasar la ocasión de volver a desmentir que Edmundo fuese desleal a la recordada comunicadora con ella: "Han intentado destruir esa imagen, pero 7 años después sigo diciendo lo mismo, es categóricamente falso y lo repetiré hasta la saciedad. Nosotros hemos tenido una separación de amistad por el respeto que le tenía a Teresa y me parece lo más loable y lo que se ha visto con el tiempo. Mi relación es de amistad, le he defendidoy creo que es lo que hay que hacer aunque esté todo el mundo en contra, alguien tiene que ir a favor de la verdad" sentencia.

Por ello, no ha dudado en defender a Bigote de las acusaciones de 'oportunista' por hablar un mes después de la muerte de Teresa. "Hay personas que se están aprovechando continuamente de todo lo que está aconteciendo en esa familia, no creo que esté de más que alguien que ha compartido 6 años con esta señora dé su opinión y sobre todo salgan cosas tan esclarecedoras como las que ha contado Edmundo, que lo ha dicho muy claro y creo que es entendible" apunta.

Para Carmen Borrego, un durísimo mensaje después de llamar 'sinvergüenza' a Bigote: "una persona sinvergüenza no es una persona como Edmundo, a mí me parece que sinvergüenza es aquel que no tiene vergüenza para vender cualquier exclusiva de cualquier cosa que haya pasado por la calle, una persona que ha sido capaz de vender una exclusiva con un robo y una caída de su hijo. Si su hijo no le hablaba por algo será no me estoy inventado yo nada" añade, arremetiendo contra la colaboradora por acusar al humorista del declive de su madre. "Para no querer hablar me parece muy fuerte, es más, creo que es denunciable" sentencia.

Sobre la frase de Carmen de que Bigote fue lo peor para María Teresa, Gemma cree justo lo contrario y no duda en afirmar que el chileno "es lo mejor que le ha pasado en la vida, he haber vivido con 6 años esa persona, con la que se ha divertido, ha disfrutado...". "Si eso es lo peor que le ha pasado a su madre, no quiero saber lo que le ha pasado anteriormente de Edmundo" se pregunta.

Centrando sus críticas en Carmen, la amiga del humorista dice que "solo tenéis que tirar de archivo para ver cómo se ha portado. Y Terelu de la misma manera que su hermana; más loable pero de la misma manera. La propia Teresa Campos ha salido a apaciguar comentarios que han hecho sus hijas". "Dentro de lo malo, Alejandra es una de las personas más coherentes de esa familia, creo que la más cariñosa y la que mejor se portó con su abuela" asegura.

"Parece que solamente ellas son hijas, que están cuidando la imagen de su madre. La deberían cuidar en vida, no la imagen, a su madre, que es lo que tenían que haber hecho. Yo a mis padres jamás los voy a dejar solos y si necesitan algo a la primera que van a pedir es a su hija y la primera que tiene que hacer algo para ayudar a sus padres será sus hijos, esa señora le pidió algo a Edmundo, por algo sería" desliza, sin piedad con Carmen y Terelu, a las que acusa de no haber cuidado a María Teresa.

Convencida de que el chileno "ha intentado hacer de todo para esas hijas porque Teresa se lo pedía", Gemma deja claro que Edmundo "calla mucho, calla todo lo que sabe porque Teresa se lo contó. Calla más de lo que le ha podido contar". "Él no es culpable de nada, siempre en una pareja hay dos personas y la culpa es de uno y de otro, pero tengo claro que cuando Edmundo toma una decisión la lleva a cabo y Teresa lo sabía" concluye.

¿Qué mensaje le mandaría Gemma a Terelu y a Carmen? Uno sin duda demoledor: "Que no haga lo mismo con su hija o con sus hijos que han hecho con su madre, simplemente".