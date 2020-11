Genç (BBVA) apunta que la banca debe seguir enfocándose en reducir costes y digitalizarse

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha asegurado que los bancos deben seguir enfocándose en los costes y la digitalización para asegurar que tienen una mejor estructura y que son más eficientes, ante el impacto de los bajos tipos de interés en el negocio de las entidades, que "ya están acostumbradas".

Así lo ha manifestado durante su intervención en el foro 'The Global Boardroom: Shaping the recovery', organizado por el diario 'Financial Times', en el que ha participado junto a la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König.

"Tenemos que seguir enfocándonos en los costes y la digitalización para asegurarnos de que tenemos una mejor estructura y somos más eficientes", ha explicado.

Preguntado por la disyuntiva a la que los bancos se enfrentan entre apoyar a los clientes en la situación actual, y mantener la rentabilidad en el corto plazo, el consejero delegado de BBVA se ha mostrado rotundo: "Nosotros tenemos que pensar en el largo plazo y seguir acompañando a nuestros clientes".

Para impulsar la inclusión financiera en los países más afectados por la crisis, Genç ha resaltado el papel de la tecnología. "Necesitamos encontrar la manera de atender a los clientes a un bajo coste. Y esto solo es posible a través de la tecnología", ha afirmado.

En este sentido, el directivo ha reconocido que la crisis ha evidenciado que "aún queda mucho por hacer" en materia de digitalización de los servicios financieros. "Seguiremos avanzando", ha confiado.

El consejero delegado de BBVA ha indicado que gran parte del cambio en el comportamiento de los consumidores hacia lo digital, impulsado por la pandemia, "está aquí para quedarse", una vez se supere la crisis.

Entre los principales cambios, ha citado el impulso a un nuevo modelo de relación con el cliente, en el que se aprovechen más los datos para brindar asesoramiento personalizado y ayudar a los clientes a mejorar su salud financiera. En cualquier caso, ha asegurado que las oficinas siguen teniendo un papel esencial para brindar un asesoramiento de valor a los clientes en este nuevo modelo.

En su opinión, los bancos deben construir una relación de confianza, tanto en los encuentros cara a cara con el cliente, como a través de los canales digitales. Según ha apuntado, la confianza se construye mediante el asesoramiento para ayudar a tomar buenas decisiones financieras.

De su lado, la presidenta de la JUR ha coincidido con Genç en que los bancos son parte de la solución en la recuperación económica y ha destacado que el sector afronta esta crisis desde una posición de mayor solidez financiera, con colchones de capital y liquidez sustancialmente reforzados desde 2008.