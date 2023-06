El general de la Guardia Civil en Extremadura reconoce que la "honorabilidad" de algunos de sus miembros está en duda

BADAJOZ, 7 (EUROPA PRESS)

El general jefe de la Guardia Civil en Extremadura, Carlos Sarrión, ha señalado que la institución debe seguir cumpliendo "fielmente" su servicio a la sociedad y al ciudadano al ser "la única forma" de no perder la confianza que depositan en ellos, tras haber vivido en fechas recientes "una serie de situaciones convulsas" para la Benemérita "en la que ha quedado en entredicho la honorabilidad de alguno de sus miembros".

"La Guardia Civil, como institución, siempre ha sido muy celosa con el honor de sus miembros y se ha esforzado por depurar aquellas conductas contrarias al mismo", ha remarcado, para exponer que "por ello las actuaciones de algunos, por muy alto rango que puedan tener, no deben empañar el trabajo y buen hacer de una inmensa mayoría de guardia civiles que cumplen, con creces y a diario, su deber en el servicio".

En este mismo sentido, ha sostenido que la respuesta ante estos casos debe ser "siempre la misma", que es "seguir cumpliendo fielmente nuestro servicio a la sociedad y al ciudadano, es la única forma de no perder la confianza que depositan en nosotros".

Así lo ha señalado durante su intervención en el acto conmemorativo del 179º aniversario de la fundación de la Guardia Civil de la capital pacense, donde el general jefe de la zona ha expuesto que un "claro ejemplo de esta excepcional dedicación" es el personal que, en dicho acto, ha sido condecorado.

Se trata de 11 personas que han sido distinguidas con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, como también han recibido diplomas los 11 guardia civiles de distintos empleos que han pasado a la situación de retiro o reserva.

En su intervención, ha felicitado a los condecorados, a la par que ha trasladado al personal retirado su reconocimiento a los años de servicio que han entregado a la Guardia Civil y a España, y que tengan presente que nunca dejarán de ser guardia civiles y ésta va a ser "siempre" su "casa", en relación a lo cual ha explicado que por este motivo se acaba de establecer una Oficina de atención al retirado en cada comandancia y, en sucesivas ediciones, este día de la fundación celebrarán también el del veterano.

También ha querido tener un recuerdo para todos los miembros del cuerpo fallecidos durante este pasado año, y especialmente al guardia Julián Romero Correa, del puesto principal de Montijo, y al capitán Marcelino Gil de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cáceres, "que nos han dejado en el cumplimiento de su deber".

DECRETOS FUNDACIONALES Y LA CARTILLA

En otro momento de su alocución, Sarrión ha aludido a la celebración del 179º aniversario de la fundación de la Guardia Civil y a los dos decretos fundacionales que dan origen a la creación de dicha institución como cuerpo de seguridad pública, así como al duque de Ahumada y a que estableció a través de la cartilla un "verdadero código de conducta que es, con toda probabilidad, el más antiguo entre los cuerpos policiales europeos".

Esta cartilla, que se mantiene vigente y presente a lo largo de los años, ha sido actualizada recientemente, ha recordado, con la aprobación del Real Decreto 176/2022, por el que se aprueba el código de conducta del personal de la Guardia Civil que, además de responder al mandato legal de la Ley de Personal, viene a reforzar los valores, principios y normas éticas que siempre han regido en la institución, y que, por tanto, "no desvirtúan, sino que refuerzan y mantienen el contenido de nuestra cartilla fundacional".

No obstante, ha continuado, "no es suficiente con tener códigos de conducta y buenas prácticas, además hay que cumplirlos y aplicarlos".

DELEGADO DEL GOBIERNO

También ha tomado la palabra en el acto el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, para quien como español y representante del Ejecutivo central en la región ve en la Guardia Civil un "orgullo" para el país y que cualquier motivo es una "excusa perfecta" para hacer público el reconocimiento que merecen los hombres y mujeres que componen el cuerpo.

Como ha puntualizado, este miércoles conmemoran el 179º aniversario de la fundación de la Guardia Civil y es "un buen momento" para recordar lo que ha supuesto la existencia de este cuerpo para una región como Extremadura, tras lo que se ha referido igualmente al decreto de creación del cuerpo y a la cartilla del Duque de Ahumada y a que la primera actuación documentada de la Benemérita "de toda su historia" fue evitar un asalto a una diligencia que hacía el trayecto Madrid - Extremadura.

De la comunidad extremeña, ha señalado que tiene una extensión de 41.000 kilómetros cuadrados y una población de un millón de habitantes y que "necesita indudablemente" de un cuerpo de seguridad que "penetre" en el territorio y en sus gentes, asentado en el mundo rural, al tiempo que ha expuesto que el despliegue de la Guardia Civil en la región está "perfectamente adaptado" a la realidad de un territorio que "necesita de la seguridad para su desarrollo", porque sin la misma no hay libertad ni progreso, y "desde luego" la lucha contra la despoblación necesita de la seguridad.

Asimismo, ha resaltado que los datos de delincuencia de la región "siempre" la sitúan como la más segura de España y "probablemente de Europa", y diferentes unidades de la Guardia Civil, como los equipos ROCA, cuya misión es reducir los delitos en el campo y las explotaciones agrarias y cuyos "extraordinarios resultados" obtenidos se han sustentado porque los guardia civiles que la componen "han fortalecido los lazos de colaboración" con los ciudadanos.

También ha citado a la Agrupación de Tráfico, el Seprona, los GEAS y los equipos de rescate, la Policía Judicial o los especialistas tecnológicos; ha mostrado su reconocimiento a todos los guardia civiles que componen esas unidades especializadas y a los de las patrullas que recorren la geografía extremeña a diario y ha recordado a los agentes fallecidos.

Por último, el delegado ha querido referirse a la historia de la Guardia Civil y al periodo concreto que coincide con su vida como esta última etapa de la misma en la que ha podido trabajar "codo con codo" con la Benemérita y el conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en la que desde su llegada primero a la Subdelegación y después a la Delegación del Gobierno, ha conocido y trabajado con tres generales o cuatro coroneles y en todos los casos ha encontrado "profesionalidad, lealtad y decencia" y, "en algunos casos", quiere pensar, "un cierto grado de aprecio y amistad".

"Estas últimas palabras puede sonarles a algunos de los presentes a despedida. Nada más lejos de mi intención, no soy hombre de rendiciones, ni menos de portar banderas blancas", ha continuado, para resaltar que alguien del cuerpo le dijo no hace mucho tiempo que "no hay que dar nada por perdido antes de jugar a lo que sea".

Así, ha dicho para concluir: "que con la ayuda de Dios, el beneplácito de los españoles y la confianza de mi Gobierno puede que esté el próximo 12 de octubre, Día de la Patrona, para gritar con más fuerza que nunca lo que ahora les pido que hagan y me acompañen", ha zanjado, antes de pedir al capitán que mande firmes y gritar: "Viva España, Viva el Rey, Viva la Guardia Civil".